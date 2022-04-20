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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۲۳

به دادگاهی در روسیه ارائه شد؛

درخواست تجدید نظر ممنوعیت متا در روسیه

درخواست تجدید نظر ممنوعیت متا در روسیه

براساس گزارشی جدید درخواست تجدید نظر درباره ممنوعیت فیس بوک و اینستاگرام در روسیه به دلیل «فعالیت های افراط گرایانه» به دادگاهی در مسکو ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، متا خود این درخواست را تسلیم دادگاه کرده است. اما این خبرگزاری بعد اعلام کرد دادگاه اعلام کرده درخواست تجدیدنظر از سوی یک طرف ثالث ناشناس ارائه شده است. سخنگوی متا در این باره اظهار نظری نکرده است.

رای دادگاه مسکو در ۲۱ مارس اعلام و ممنوعیت شبکه های فیس بوک و اینستاگرام متا در روسیه تایید شد.

البته پیامرسان واتس اپ همچنان در این کشور مشغول فعالیت است.

روسیه ابتدا فیس بوک را به دلیل محدود کردن دسترسی به رسانه های دولتی اش، مسدود کرد. اینستاگرام نیز پس از آن مسدود شد که مسکو به تغییرات موقت در سیاست نفرت پراکنی متا اعتراض کرد. این تغییرات به کاربران اجازه می داد خشم خود نسبت به حمله روسیه به اوکراین را ابراز کنند.

در دادگاهی که در ماه مارس برگزار شد، وکیل متا اعلام کرد این شرکت هیچ گونه فعالیت افراط گرایانه انجام نمی دهد و با روس هراسی مخالف است.

کد مطلب 5471276

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