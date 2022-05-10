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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۵۱

هزینه پرداختی متا به رسانه های کاهش می یابد

هزینه پرداختی متا به رسانه های کاهش می یابد

متا که با کاهش رشد درآمد روبرو است، تصمیم دارد هزینه ای که به رسانه ها پرداخت می کند را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته منابع آگاه، شرکت متا تصمیم دارد هزینه پرداختی به رسانه ها را کاهش دهد. این درحالی است که شرکت مذکور مشغول ارزیابی دوباره قراردادهای همکاری است که طی چند سال قبل امضا شده اند.

این شبکه اجتماعی متوجه شده تعداد کلیک روی لینک خبرها از زمانیکه ترامپ کاخ سفید را ترک کرده، کاهش یافته است.

البته شرکت مذکور به درخواست اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است.

هفته گذشته متا اعلام کرد رشد درآمدش به پایین ترین میزان طی یک دهه رسیده و در همین راستا مارک زاکربرگ (مدیر ارشد اجرایی شرکت) نیز از کاهش هزینه ها خبر داد.

کد مطلب 5486184

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