به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه در نشست کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوا، اظهار کرد: محیط زیست استان کرمانشاه موظف به سنجش و پایش کیفی مستمر هوای استان و بررسی روند تغییرات در شاخص‌های کیفیت هوا از نظر گرد و غبار است و باید به موقع اطلاع رسانی شود.

وی افزود: جلب همکاری و مشارکت عمومی در شرایط آلودگی هوا به دلیل غلظت ذرات جوی بسیار ضرورت دارد و به همین دلیل وظایف ادارات و سازمان‌ها نیز در شرایط هشدار تبیین و تشریح شده است که حداکثر تلاش برای مدیریت این پدیده که دارای کانون‌های شکل گیری در کشورهای همسایه است؛ انجام شود.

رئیس کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوا در کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس دستور العمل کارگروه مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوا در دبیرخانه باید فعالیتی پویا داشته باشد و در صورت اعلام وضعیت هشدار و شرایط ویژه آلودگی هوا سریعاً هماهنگی‌های لازم انجام و توصیه‌های مرتبط با آلودگی هوا به ویژه توسط شبکه بهداشت و درمان انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: اقدامات پیشگیرانه با توجه متغیر بودن وضعیت کیفی هوا و بررسی شاخص‌های استخراج شده از سامانه پایش و نظارت بر کیفیت هوا استان در خصوص فعالیت مدارس، مهدکودک‌ها و حضور دانش آموزان از طریق آموزش و پرورش به صورت مستمر انجام می‌شود و اقدامات لازم و اطلاعات مورد نیاز در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد.

فخری گفت: شاخص کیفیت هوا یک ابزار کلیدی برای ارزیابی نحوه اثر آلودگی هوا بر سلامت است و طبعاً در شرایط هشدار برای گروه‌های پرخطر باید روش‌های محافظتی نیز اعلام شود.

وی ضمن تأکید بر انجام دقیق وظایف توسط دستگاه‌های اجرایی، گفت: در شرایط هشدار باید هر دستگاه اجرایی توصیه‌های لازم و تخصصی را نیز به گروه‌های مخاطب داشته باشد و به عنوان مثال ورزش و جوانان در وضعیت اضطرار کاهش فعالیت‌های بدنی و ورزشی در محیط‌های باز را در دستور کار قرار دهد.

رئیس کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوا در کرمانشاه گفت: در صورت اعلام تأخیر برای فعالیت مدارس و مهدکودک حتماً باید شرایط کارکنان دارای فرزندان خردسال و افراد دارای مشکلات قلبی و تنفسی مدنظر قرار گیرد و از والدین نیز انتظار داریم توصیه‌های بهداشتی را به کودکان آموزش دهند.

وی گفت: جلسات مستمر عصر و شب امروز نیز برگزار می‌شود و در صورت تغییر شاخص‌های کیفی هوا تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود و از طریق صدا و سیما و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های رسمی اطلاع رسانی می‌شود و خواهشمند است مردم صرفاً اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند.

فخری یادآور شد: موضوع شناسایی و کنترل کانون اصلی ریزگردها راه‌های مقابله با پدیده گرد و غبار در ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی پدیده گرد و غبار در سطح کشوری در حال انجام است و طبعاً با توجه به اینکه کانون‌های ایجاد گرد و غبار در کشورهای همسایه است باید اقدامات پیشگیرانه با دیپلماسی در سطح منطقه انجام شود.

وی افزود: از اصلی‌ترین عوامل ایجاد این پدیده، وزش بادهای به نسبت شدید روی کانون‌های گردوغبار و بیابان‌های دارای شرایط مساعد برای ایجاد گردوخاک از جمله در عراق و سوریه است. این عوامل به همراه حرکت صعودی هوای ناشی از سامانه‌های جوی، انتقال به صورت قائم ذرات گرد و خاک معلق به ترازهای بالاتر جو را فراهم می‌کند و همانگونه که بیان شد علت اصلی گردوغبار فعلی مربوط به خشکسالی‌های سنوات گذشته و ناشی از کانون‌های خارجی است.