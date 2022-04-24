به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مقطع از فصل بیست و یکم لیگ برتر ۶ هفته پایانی مسابقات است که استقلال و پرسپولیس جدی ترین مدعیان قهرمانی در این فصل باید در ۶ دیدار نفس گیر به مصاف حریفان رفته تا تکلیف قهرمان فصل بیست و یکم از لیگ برتر هم مشخص شود.
افشین حاجی پور کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هفتههای باقی مانده تا پایان فصل اظهار داشت: این ۶ هفته را باید دشوار ترین مقطع لیگ دانست و امتیاز گیری برای مدعیان قهرمانی بسیار سخت میشود. با اینکه هدف هر دو تیم استقلال و پرسپولیس که اصلی ترین مدعیان قهرمانی هستند کسب ۶ پیروزی است، اما بی تعارف باید بگویم محقق کردن این هدف برای هر دو تیم دشوار است.
وی اضافه کرد: فعلاً استقلال ۶ امتیاز برتری نسبت به حریف دارد و این فاصله را میتوان یک حاشیه امن مناسب برای این تیم دانست. اما آنها نباید به لطف داشتن این ذخیره امتیازی هیچیک از حریفان خود را دست کم بگیرند. ضمن اینکه با اطمینان میگویم پرسپولیس هم در این ۶ بازی امتیازاتی از دست خواهد داد؛ چون آنها هم تیمی نیستند که زور و اقتدار کسب ۶ پیروزی متوالی را داشته باشند.
کارشناس فوتبال بیان داشت: استقلال هر ۳ دیدار خارج از خانهاش دشوار است. به خصوص که دو بازی از ۳ بازی خارج از خانه آنها مقابل دو تیم آسیایی سپاهان و فولاد است و احتمال اینکه آنها در این دو بازی امتیازاتی از دست بدهند هست. اما این موضوع برای پرسپولیس هم به نوعی دیگر صدق خواهد کرد و آنها هم حتماً مقابل برخی حریفان خود به دردسر میافتند.
بازیکن سابق تیمهای سپاهان و استقلال تاکید کرد: کلید قهرمانی آبی پوشان در دیدار با سپاهان است و از نظر من کافی است شاگردان مجیدی از اصفهان بازنده باز نگردند تا قهرمانی شان تا حد زیادی قطعی شود. اگر آنها در این بازی پیروز شوند که آنوقت میتوان بالای ۹۰ درصد استقلال را قهرمان این فصل دانست. اما اگر سپاهان در این بازی پیروز شود کار آبی پوشان قدری گره خواهد خورد.
حاجی پور استقلال را شایستهترین تیم برای قهرمانی در این فصل دانست و گفت: در طول فصل استقلال چهرهای بهتر از سایر تیمها داشت و اگر قرار باشد جام به شایستهترین تیم برای قهرمانی برسد، آن تیم شایسته حتماً استقلال است. آنها روند خوبی در این فصل داشتند و با شایستگی هفتههای متمادی در صدر جدول قرار گرفتهاند.
مدافع اسبق آبی پوشان گفت: شاید تنها موضوعی که در هفتههای اخیر تبدیل به نقطه ضعف این تیم شده، کم گل زدن است که مجیدی باید در صدد رفع این مشکل باشد. گل نخوردن استقلال خیلی خوب است، اما فوتبال ورزشی دو وجهی است و تیمهای مدعی قهرمانی به همان میزان که سخت و کم گل میخورند، باید به تعداد بالا قادر به گلزنی باشند. لذا خط حمله آبی پوشان در هفتههای پایانی باید به مراتب بهتر کار کند.
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