فاصله ۶ امتیازی استقلال با پرسپولیس خطرناک است/ آبیها ضرر می کنند

عباس محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدارهای باقی مانده در لیگ برتر و شانس استقلال برای قهرمانی گفت: شش بازی حساس در لیگ برتر برای استقلال باقی مانده است. آنها باید تمام تمرکزشان را بر روی موفقیت در لیگ بگذارند. درست است که آبیها از قرمزها شش امتیاز جلو هستند اما این اختلاف امتیاز بسیار خطرناک خواهد بود و اگر استقلال با هوش نباشد و در شرایط روحی و روانی خوبی قرار نگیرد این شش امتیاز میتواند برای آنها دردسرساز هم بشود. آبیها باید شش بازی آینده را ۶ فینال سخت بدانند. برای هر بازی برنامه ریزی داشته باشند و با تمام توان به مصاف حریفشان بروند.
وی در مورد سپاهان که اولین حریف استقلال خواهد بود گفت: زردپوشان اصفهانی یک تیم بزرگ با مدیریت صحیح و حرفهای هستند و سالهای گذشته همیشه این تیم جز مدعیان بوده و آسانسوری بالا نیامده است. مدیریت خوب همیشه باعث شده که این تیم در سطح اول فوتبال ایران مطرح باشد اما اینکه امسال نتوانست نتایج خوبی بگیرد با اینکه نفرات خوب فوتبال ایران را هم در اختیار داشت بر میگردد به مسائل داخلی و روانی این تیم که چالش بزرگی برای آنها بوجود آورد و باعث شد از کورس قهرمانی جا بمانند.
محمدرضایی خاطرنشان کرد: به طور حتم سپاهان نمیخواهد در اصفهان و برابر استقلال بازنده باشد. آنها به دنبال کسب سهمیه لیگ قهرمانان هستند و میخواهند با پپروزی برابر استقلال و سایر حریفان موقعیت خود را در جدول تثبیت کنند.
وی در مورد اتفاقاتی که در این چند روز در خصوص داوریها بوجود آمده و هجمه زیادی هم علیه استقلال صورت گرفته است گفت: فکر میکنم چه وارد این مسائل بشویم و چه نشویم این اتفاق کار خودش را کرده است. استقلال دست در لانه زنبور برد و متضرر هم خواهد شد. ما داوران بسیار خوبی داریم که زحمات زیادی می کشند اما باید بپذیریم که فساد در بحث داوری بیداد میکند.
این بازیکن سابق استقلال خاطرنشان کرد: شاید شرایط اقتصادی این روزها کم بودن دستمزدها و ندادن مطالبات باعث میشود برخیها وسوسه شوند و به کارهایی روی بیاورند که حرفهای نیست. متأسفانه بحث سایتهای شرط بندی هم بی تأثیر نبوده و چالشی بزرگ برای فوتبال ما بوجود آورده است ولی هنوز هم هستند داورانی که بهترین و پاکترین قضاوتها را انجام داده و هرگز وارد حواشی نمیشوند و امیدوارم ۶ هفته پایانی لیگ قضاوتهای بی نقصی داشته باشد تا حق به حق دار رسیده و هیچ تیمی از بابت داوری متضرر نشود.
هافبک پیشین استقلال در پایان تاکید کرد: فرهاد مجیدی باید از این بحثهای حاشیهای خارج شود تمرکزش را بر روی موفقیت تیمش بگذارد. استقلال باید به گونهای بازی کند که حتی اگر داور دچار اشتباه هم شد اشتباهات او تأثیری در نتیجه نگذاشته و اعتقاد دارم استقلال با بازیهای خوب و پیروزیهای مقتدرانه میتواند هم به قهرمانی دست پیدا کرده و هم نشان دهد که همیشه منظم و منضبط بوده و حواشی نتوانسته خللی در روند موفقیت آبی پوشان ایجاد کند.
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