بهتاش فریبا در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص وضعیت این روزهای استقلال تا دیدار برابر سپاهان اصفهان گفت: تکلیف استقلال روشن شد. این تیم از گردونه رقابت‌های جام حذفی کنار رفت و حالا باید تمام تمرکزش را بر روی بازی‌های لیگ بگذارد.

وی تاکید کرد: آبی‌ها بازی‌های سختی در پیش رو دارند که سپاهان و فولاد خوزستان از مهمترین آنها هستند. دو تیمی که در حال حاضر در لیگ قهرمانان حضور دارند و با توجه به حضورشان در لیگ قهرمانان در آمادگی کامل بسر می‌برند. بنابراین استقلال باید تمرینات خوبی را انجام داده و چند بازی تدارکاتی را در دستور کارش قرار دهد تا بتواند با آمادگی کامل و با شروع لیگ به مصاف سپاهان برود.

وی در مورد تیم سپاهان اصفهان گفت: زردپوشان اصفهانی یک تیم کاملاً حرفه‌ای و خوب هستند و امسال توانستند بهترین نفرات لیگ را در اختیار بگیرند. درست است که از ابتدای فصل تا به امروز نوسان داشته اند اما من به خود اجازه نمی‌دهم در این مورد صحبت کنم. اگر چه آنها می‌دانند قهرمان لیگ نخواهند شد اما به طور حتم و با حمایت هوادارانشان بازی خوبی را برابر استقلال انجام خواهند داد تا بتوانند سه امتیاز این دیدار را از آن خود کرده تا شرایط خود را در جدول بهبود ببخشند.

بهتاش فریبا در پاسخ به این پرسش که آیا استقلال می‌تواند در پایان به قهرمانی در لیگ دست پیدا کند ادامه داد: چرا نتواند قهرمان شود. آبی‌ها شش امتیاز از رقیب خود جلو هستند و می‌توانند این فاصله را حفظ کرده تا به قهرمانی برسند. با توجه به اینکه جام حذفی را هم از دست داده اند باید تمام تمرکزشان را بر روی ۶ بازی باقیمانده گذاشته تا جام را بالای سر ببرند.

وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین دلایل حذف استقلال از جام حذفی چه بود گفت: اول بدشانسی بود. استقلال شش موقعیت بالای ۹۵ درصد را در این دیدار از دست داد و به نوعی فوتبال روی خوبش را به آبی‌ها نشان نداد و توپ‌هایشان به گل تبدیل نشد و مسئله بعدی داوری بود که متأسفانه استقلال در این خصوص ضربه زیادی خورده و امتیازات زیادی را هم از دست داده است.