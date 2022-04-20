حجت‌الاسلام علی ناصر در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه روزی که امام راحل آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را در سال ۵۹ به عنوان روز قدس یادآوری و نام‌گذاری کردند، شاید برخی حتی به نگاه امام تلخندی هم زدند، افزود: تلخند آن‌ها به این خاطر بود که چرا بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی باید این روز را آن هم در اوایل انقلاب به نام روز قدس معرفی کنند.

وی با بیان اینکه هر سال که می‌گذرد، بیش از هر زمان دیگری به اهمیت درایت، بصیرت و آینده‌نگری این مرد بزرگ بیشتر پی می‌بریم، تصریح کرد: قطعاً در طول تاریخ این موضوع بیشتر به اثبات خواهد رسید که امام راحل نگاه دوراندیشانه‌ای نسبت به فلسطین و جبهه مقاومت داشتند و از آن سال به بعد هر زمان که این روز فرا می‌رسد، آن رویایی که اسرائیل مبنی بر از نیل تا فرات در سر می‌پروراند، با این نام‌گذاری، به هیچ وجه تا به امروز محقق نشده و قطع یقین این آرزو را رژیم جعلی اسرائیل به گور خواهد برد.

ناصر ادامه داد: طی روزهای اخیر نیز شاهد این هستیم که رژیم اسرائیل تا صدای پای روز قدس، عدالت‌خواهی و مقاومت به گوش می‌رسد، احساس می‌کنند که با این جنایت‌ها، حمله‌ها و یورش‌ها و نیز هتک حرکت بیت‌المقدس که با حمایت عواملی چون آمریکا، انگلیس و فرانسه انجام می‌شود، می‌توانند به روزهایی بازگردند که فلسطینی‌ها را اخراج کرده و قدس را از آن خود کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: این در حالی است که درس مقاومتی که انقلاب اسلامی ایران و مکتب این انقلاب به مردم فلسطین و حزب‌الله داده، قطعاً این احساس و آرزوی رژیم غاصب اسرائیل محقق نخواهد شد و این جنایات اهمیت روز قدس امسال را بیش از هر زمان دیگری مضاعف کرده است.

ناصر با بیان اینکه در برابر جنایاتی که هر ساله در این ایام رخ داده و قلب آزادی‌خواهان و عدالت‌خواهان جهان را حتی در جوامع غیرمسلمان جریحه‌دار می‌کند، متأسفانه برخی در مقابل این جنایات سکوت اختیار می‌کنند، اظهار کرد: این سکوت قطعاً به نوعی همراهی با رژیم غاصب است و متأسفانه اکثر آن‌هایی که سکوت کرده‌اند، همان‌هایی هستند که مدعی حقوق بشرند، این در حالی است که در کشورهای خود اگر کوچک‌ترین اتفاقی حتی در حوزه حیوانات رخ دهد، به دفاع از حقوق حیوانات می‌پردازند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان عنوان کرد: این در حالی است که چندین سال است که در فلسطین و یمن شاهد اوج جنایت رژیم صهیونیستی هستیم اما هیچ‌کدام از این کشورهای مدعی بیانیه نمی‌دهند و این سکوت یعنی ما پشتیبان این رژیم و جنایات آن هستیم اما مردم در این روزها نه در ایران اسلامی، بلکه در همه کشورهای مسلمان و حتی غیرمسلمان در برابر این جنایات ساکت نخواهند نشست.

امروز صدای شکسته شدن رژیم جعلی اسرائیل به گوش می‌رسد

ناصر با تاکید بر اینکه امروز صدای شکسته شدن رژیم جعلی اسرائیل به گوش می‌رسد و وعده‌ای که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی داده است، محقق خواهد شد، گفت: شخصیت‌های بزرگ جبهه مقاومت از شخصیت سردار دل‌ها به عنوان شهید قدس و شهید مقاومت یاد می‌کنند؛ چرا که به جوانان فلسطینی مقاومت را آموخته است و قطعاً درسی که فلسطینیان از انقلاب اسلامی ایران آموخته‌اند، باعث خواهد شد که خون شهدای فلسطین پایمال نشود و ما نتیجه این خون‌ها را پیروزی قدس شریف و ملت مظلوم فلسطین خواهیم دید و در مقابل آن، نابودی هر چه سریع‌تر رژیم جعلی اسرائیل را شاهد خواهیم بود.

وی در ادامه به نبود انسجام بین جوامع اسلامی اشاره کرد و افزود: هدف اصلی، پیروزی مقاومت فلسطین است که بی‌تردید این مهم محقق خواهد شد اما برخی از کشورها که واژه اسلام را نیز به یدک می‌کشند، به دلیل نفوذی که کشورهای غربی در این کشورها داشته‌اند، باعث شده است که نتوانیم انسجام واقعی را در بین کشورهای مسلمان شاهد باشیم، این بدان معنی است که تا زمانی که تحت پرچمی به نام انقلاب، انقلابی که همراه با مقاومت و در مقابل استکبارستیزی است، نباشیم، منتج به نتیجه نخواهد بود.

ناصر خاطرنشان کرد: تفکر آمریکایی اجازه نمی‌دهد که برخی از کشورهای مسلمان در برابر جنایات رژیم غاصب اسرائیل واکنش سریع از خود نشان دهند و در برخی مواقع نیز شاهد هم‌سو بودن با رژیم جعلی اسرائیل هستیم که نمونه بارز آن کشور مسلمان عربستان است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که حاکمیت مقاومتی و نگاه انقلابی و جبهه جهادی در کشورهای مسلمان اتفاق نیفتد و زیر پرچم ولایت فقیه قرار نگیرند، این اتفاق رخ نخواهد داد، این در حالی است در برخی از کشورها شاهد موج بیداری اسلامی که انقلاب اسلامی ایران باعث شکل‌گیری آن بوده، هستیم.