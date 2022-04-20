ایرانسل پیشتاز توسعه ارتباطات روستایی در فروردین ۱۴۰۱

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، دکتر عیسی زارع‌پور، با انتشار یک پست در صفحۀ خود در اینستاگرام، آمار اقدامات اپراتورهای ارتباطی در توسعۀ ارتباطات روستایی در استان‌های مختلف ایران، از اول تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ را منتشر کرد.

بر این اساس، از مجموع ۳۶ روستای بالای ۲۰ خانوار در ۱۱ استان، دسترسی ۲۵ روستا به شبکۀ ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت، توسط ایرانسل برقرار شده است. در این میان، ۱۱ روستا در استان آذربایجان شرقی، ۷ روستا در آذربایجان غربی، یک روستا در بوشهر، سه روستا در خراسان جنوبی، یک روستا در خراسان رضوی، یک روستا در سیستان و بلوچستان و یک روستا نیز در استان کرمانشاه قرار دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در این پست اینستاگرامی، تأکید کرده است: «کار همکاران ما در وزارت ارتباطات تعطیل‌بردار نیست حتی در تعطیلات نوروز. باید به عهدمان در اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال عمل کنیم. کار سختی است و نیاز به حمایت دولت و مجلس و مشارکت مردم داریم. ان‌شالله پیش روستاییان عزیز روسفید خواهیم شد.»

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و اپراتور پیشتاز در توسعۀ اینترنت پرسرعت روستایی، طی سال‌های اخیر توانسته است نقش مهمی در ایجاد دسترسی مردم ساکن در روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکۀ ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت، به خصوص در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد، ایفا کند.

پیش از این، در روز ۳ بهمن ۱۴۰۰ و در «آیین رونمایی از اتصال ۱۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات» با حضور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و مدیرعامل ایرانسل، دکتر زارع‌پور با تشکر از دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و مجموعۀ کارکنان ایرانسل که در راه‌اندازی ارتباطات روستایی سهیم بوده و بسیار فعالانه ایفای نقش کرده‌اند، گفت: «زحمت اصلی در برقراری دسترسی روستاییان عزیز به اینترنت پرسرعت را این عزیزان می‌کشند.» در این مراسم، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در شهرک غدیر دهستان سیاخ دارنگون در استان فارس، به نمایندگی از ۲۵۰ سایت ارتباطی روستایی ایرانسل افتتاح شد و با فناوری LTE-Pro، امکان دسترسی اهالی این روستا به اینترنت پرسرعت را فراهم کرد.

در نخستین گزارش وزیر ارتباطات از اقدامات اپراتورها در توسعۀ ارتباطات روستایی که ۱۴ دی ۱۴۰۰ منتشر شد نیز، ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با ایجاد دسترسی اینترنت پرسرعت برای مردم ۱۴ روستا در استان‌های بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس، از مجموع ۳۲ روستا در سراسر کشور، پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی کشور بود.

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، ۹ آذر ۱۴۰۰، طی بازدید از ساختمان مرکزی ایرانسل و افتتاح آنلاین سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای «آغوز دره» شهرستان گلوگاه استان مازندران، با اشاره به ادامۀ پروژۀ اتصال روستاهای بالای 20 خانوار به شبکۀ ملی اطلاعات، گفته بود: باید ارتباطات این روستاها در سقف زمانی تعهد شده که پایان سال ۱۴۰۱ است، با کمک شما راه‌اندازی شود و این شدنی است، به ویژه در شرایط فعلی که زندگی و آموزش مردم به ارتباطات گره خورده است. زحمت زیادی کشیده شده و انصافا کارهایی که ایرانسل انجام داده است جزو اقدامات تر و تمیز و با کیفیت است و امیدواریم این مسیر با سرعت ادامه یابد.

دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل نیز در این مراسم، اظهار داشت: ما مهمترین تعهد خود را در بخش شبکه ملی اطلاعات و پروژه توسعه ارتباطات روستایی (USO) می‌دانیم و تلاش می‌کنیم هر روز بهتر از گذشته، این تعهدات را عملیاتی کرده و آن را بر اساس برنامه زمان‌بندی پیش ببریم.