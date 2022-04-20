وزیر آموزش و پرورش حادثه تروریستی مدرسه کابل را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش با محکوم کردن انفجار تروریستی در یکی از مدارس شهر کابل و کشته و زخمی شدن تعدادی از دانش آموزان، این جنایت هولناک را به ملت مظلوم افغانستان تسلیت گفت.

در متن پیام نوری آمده است: فاجعه دردناکی که امروز در کابل به وقوع پیوست و شهادت و مجروح شدن تعداد زیادی از دانش آموزان بی‌گناه را در پی داشت، موجب تأسف و اندوه فراوان شد. ضمن عرض تسلیت به ملت مظلوم افغانستان و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، صبر و شکیبایی برای ایشان و برای آسیب دیدگان شفای عاجل و برای شهدای این رخداد تلخ علو درجات مسئلت می‌نمایم.

اینجانب به نیابت از جامعه فرهیخته مربیان و متربیان ایران عزیز اسلامی، با محکوم کردن این جنایت هولناک که وحدت مسلمانان را نشانه رفته است، بر لزوم حمایت از مردم بی پناه به‌ویژه کودکان و نوجوانان در مقابل ظلم و جنایت گروه‌های تروریستی تأکید نموده و امیدوارم تا دگر بار فضاها و اماکن آموزشی مورد حملات خشونت بار و وحشیانه گروه‌های افراطی و سنگدل واقع نشود.

دوام عزت و سربلندی ملت شریف و برادر افغانستان را از خداوند متعال خواستاریم.