برگزاری آزمون استخدام ۳۴ هزار نیروی جدید بعد از ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری در دیدار با استاندار گیلان با اشاره به اجرای طرح همسان سازی حقوق فرهنگیان، برگزاری آزمون استخدامی معلمان جدید و انسداد ورودی نیروی انسانی غیر مرتبط در بدنه‌ی آموزش و پرورش، گفت: پس از ماه مبارک رمضان آزمون استخدامی برای جذب ۳۴ هزار نیروی جدید در این وزارتخانه برگزار می‌شود.

نوری با بیان اینکه توافق‌های لازم برای راه اندازی یک هنرستان فنی در تالش انجام شده است، افزود: این هنرستان در کنار طرح پرورش ماهیان خاویاری منطقه قروق راه اندازی و زمینه تربیت ۵۰ دانش آموز را برای فعالیت در حوزه آبزی پروری و استحصال خاویار فراهم می‌شود.

وی از استاندار گیلان خواست با تعامل با این وزارتخانه و جذب مشارکت خیران مدرسه ساز، زمینه راه اندازی هنرستان‌های فنی بیشتری را در مناطق مختلف گیلان فراهم کند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بسیاری از اختلالات آموزشی و پرورشی پیش آمده در جامعه دانش آموزی کشور ناشی از تعطیلی آموزش حضوری پس از شیوع کرونا است، گفت: در حال حاضر آموزش حضوری در ۵۴۰ هزار کلاس در کشور برقرار است و ۹۲ درصد دانش آموزان در آن به صورت مستمر شرکت می‌کنند.