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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۰۶

با برگزاری اختتامیه؛

برگزیدگان دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی معرفی شدند

برگزیدگان دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی معرفی شدند

برگزیدگان دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی روز گذشته سه شنبه سی ام فروردین معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان و شایستگان تقدیر «دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی» عصر سه شنبه سی‌ام فروردین در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند.

اسامی برگزیدگان و شایستگان تقدیر «دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی» به شرح ذیل است:

اسناد و پژوهش‌های اسنادی

اثر برگزیده

قدر مطلق یک توطئه: کودتای نقاب به روایت اسناد، تألیف شاداب عسگری و اسماعیل قمریان‌معمره، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ۱۳۹۸، ۶۸۷ ص.‬

تاریخ شفاهی

اثر برگزیده

مسجد رهبر: تاریخ شفاهی مسجد کرامت، تألیف مرتضی انصاری‌زاده، مصاحبه: احمد عسگری، حسن سلطانی و سیدمحمدامیر احمدی‌طباطبایی، تهران: راه‌یار‏‫، ۱۳۹۸، ۵۴۳ ص.‬

اثر شایسته تقدیر

به رنگ صبر: خاطرات خانم فاطمه صدر، به‌کوشش فاطمه نقوی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۵۵۶ ص.‬

تحقیقات و پژوهش‌های تاریخی

اثر برگزیده

ایران در فرایند انقلاب: امام خمینی و چالش سنت و مدرنیته، تألیف سیدمصطفی تقوی‌مقدم، تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران (پژوهشکدۀ تاریخ معاصر) ‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۷۲۲ ص.

اثر شایسته تقدیر

دو کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

سند انتخاب: روایتی از برگزیدن رهبری انقلاب اسلامی بعد از امام خمینی (۱۳۶۲۱۳۶۸)، تألیف محسن سام، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ‏‫۱۳۹۸، ۶۸۸ ص.

انقلاب اسلامی در اردبیل، تألیف رجب ایزدی و رحیم نیکبخت، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ‏‫۱۳۹۹، ‏‫۶۲۸ ص.‬

خاطرات، زندگی‌نامه و شرح‌حال‌نویسی

اثر برگزیده

سلوکی در پروا: گذری بر حیات سیاسی و اجتماعی آیت‌الله حاج شیخ هادی باریک‌بین، تألیف مسعود آتشگران، تهران: سورۀ مهر‏‫، ۱۳۹۹، ۳۶۲ ص.‬

مستند نگاری

اثر شایسته تقدیر

ایام سبزوار، تحقیق اسماعیل هاشم‌آبادی و محمد اصغرزاده، تدوین محمود شم‌آبادی، محمد کیخسروی و ابوالفضل رضایی، تهران: راه‌یار‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۳۸۰ ص.‮‬

پاسداشت چهره‌های درگذشته

مرحوم حسن شایان‌فر:

جریان‌شناس بصیر و خالق مجموعه «نیمه‌پنهان» در افشای عوامل نفوذ.

مرحوم سید هادی خسروشاهی:

مورخ فرزانه و کوشش گر فعال در معرفی نهضت‌ها و جریان‌های انقلابی در جهان اسلام.

مرحوم روح‌الله حسینیان:

روحانی مبارز و انقلابی و خالق آثاری در زمینه مبارزات مرجعیت شیعه در تاریخ معاصر.

مرحوم علی‌اکبر رنجبر کرمانی:

مترجم و محقق انقلابی و جهادگر در عرصه تبیین در مقابله با پهلوی‌ستایی.

مرحوم علی سلیمانی:

هنرمند متعهد و مردمی و کوشش گر در عرصه معرفی کتاب‌های حوزه انقلاب اسلامی.

بخش جنبی

مورخ پیشکسوت در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی:

سیدجلال‌الدین مدنی‌کرمانی

پژوهشگر و منتقد در حوزه آثار و اسناد تاریخ انقلاب اسلامی:

عباس سلیمی نمین

ناشر آثار حوزه تاریخ انقلاب اسلامی:

مؤسسه فرهنگی قدر ولایت

کد مطلب 5471470

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