برگزیدگان دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان و شایستگان تقدیر «دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی» عصر سه شنبه سیام فروردین در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند.
اسامی برگزیدگان و شایستگان تقدیر «دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی» به شرح ذیل است:
اسناد و پژوهشهای اسنادی
اثر برگزیده
قدر مطلق یک توطئه: کودتای نقاب به روایت اسناد، تألیف شاداب عسگری و اسماعیل قمریانمعمره، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۸، ۶۸۷ ص.
تاریخ شفاهی
اثر برگزیده
مسجد رهبر: تاریخ شفاهی مسجد کرامت، تألیف مرتضی انصاریزاده، مصاحبه: احمد عسگری، حسن سلطانی و سیدمحمدامیر احمدیطباطبایی، تهران: راهیار، ۱۳۹۸، ۵۴۳ ص.
اثر شایسته تقدیر
به رنگ صبر: خاطرات خانم فاطمه صدر، بهکوشش فاطمه نقوی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، ۱۳۹۹، ۵۵۶ ص.
تحقیقات و پژوهشهای تاریخی
اثر برگزیده
ایران در فرایند انقلاب: امام خمینی و چالش سنت و مدرنیته، تألیف سیدمصطفی تقویمقدم، تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران (پژوهشکدۀ تاریخ معاصر) ، ۱۳۹۹، ۷۲۲ ص.
اثر شایسته تقدیر
دو کتاب زیر بهصورت مشترک انتخاب شدند:
سند انتخاب: روایتی از برگزیدن رهبری انقلاب اسلامی بعد از امام خمینی (۱۳۶۲۱۳۶۸)، تألیف محسن سام، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۸، ۶۸۸ ص.
انقلاب اسلامی در اردبیل، تألیف رجب ایزدی و رحیم نیکبخت، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۹، ۶۲۸ ص.
خاطرات، زندگینامه و شرححالنویسی
اثر برگزیده
سلوکی در پروا: گذری بر حیات سیاسی و اجتماعی آیتالله حاج شیخ هادی باریکبین، تألیف مسعود آتشگران، تهران: سورۀ مهر، ۱۳۹۹، ۳۶۲ ص.
مستند نگاری
اثر شایسته تقدیر
ایام سبزوار، تحقیق اسماعیل هاشمآبادی و محمد اصغرزاده، تدوین محمود شمآبادی، محمد کیخسروی و ابوالفضل رضایی، تهران: راهیار، ۱۳۹۹، ۳۸۰ ص.
پاسداشت چهرههای درگذشته
مرحوم حسن شایانفر:
جریانشناس بصیر و خالق مجموعه «نیمهپنهان» در افشای عوامل نفوذ.
مرحوم سید هادی خسروشاهی:
مورخ فرزانه و کوشش گر فعال در معرفی نهضتها و جریانهای انقلابی در جهان اسلام.
مرحوم روحالله حسینیان:
روحانی مبارز و انقلابی و خالق آثاری در زمینه مبارزات مرجعیت شیعه در تاریخ معاصر.
مرحوم علیاکبر رنجبر کرمانی:
مترجم و محقق انقلابی و جهادگر در عرصه تبیین در مقابله با پهلویستایی.
مرحوم علی سلیمانی:
هنرمند متعهد و مردمی و کوشش گر در عرصه معرفی کتابهای حوزه انقلاب اسلامی.
بخش جنبی
مورخ پیشکسوت در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی:
سیدجلالالدین مدنیکرمانی
پژوهشگر و منتقد در حوزه آثار و اسناد تاریخ انقلاب اسلامی:
عباس سلیمی نمین
ناشر آثار حوزه تاریخ انقلاب اسلامی:
مؤسسه فرهنگی قدر ولایت
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