برگزیدگان دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان و شایستگان تقدیر «دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی» عصر سه شنبه سی‌ام فروردین در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند.

اسامی برگزیدگان و شایستگان تقدیر «دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی» به شرح ذیل است:

اسناد و پژوهش‌های اسنادی

اثر برگزیده

قدر مطلق یک توطئه: کودتای نقاب به روایت اسناد، تألیف شاداب عسگری و اسماعیل قمریان‌معمره، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ۱۳۹۸، ۶۸۷ ص.‬

تاریخ شفاهی

اثر برگزیده

مسجد رهبر: تاریخ شفاهی مسجد کرامت، تألیف مرتضی انصاری‌زاده، مصاحبه: احمد عسگری، حسن سلطانی و سیدمحمدامیر احمدی‌طباطبایی، تهران: راه‌یار‏‫، ۱۳۹۸، ۵۴۳ ص.‬

اثر شایسته تقدیر

به رنگ صبر: خاطرات خانم فاطمه صدر، به‌کوشش فاطمه نقوی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۵۵۶ ص.‬

تحقیقات و پژوهش‌های تاریخی

اثر برگزیده

ایران در فرایند انقلاب: امام خمینی و چالش سنت و مدرنیته، تألیف سیدمصطفی تقوی‌مقدم، تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران (پژوهشکدۀ تاریخ معاصر) ‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۷۲۲ ص.

اثر شایسته تقدیر

دو کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

سند انتخاب: روایتی از برگزیدن رهبری انقلاب اسلامی بعد از امام خمینی (۱۳۶۲۱۳۶۸)، تألیف محسن سام، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ‏‫۱۳۹۸، ۶۸۸ ص.

انقلاب اسلامی در اردبیل، تألیف رجب ایزدی و رحیم نیکبخت، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ‏‫۱۳۹۹، ‏‫۶۲۸ ص.‬

خاطرات، زندگی‌نامه و شرح‌حال‌نویسی

اثر برگزیده

سلوکی در پروا: گذری بر حیات سیاسی و اجتماعی آیت‌الله حاج شیخ هادی باریک‌بین، تألیف مسعود آتشگران، تهران: سورۀ مهر‏‫، ۱۳۹۹، ۳۶۲ ص.‬

مستند نگاری

اثر شایسته تقدیر

ایام سبزوار، تحقیق اسماعیل هاشم‌آبادی و محمد اصغرزاده، تدوین محمود شم‌آبادی، محمد کیخسروی و ابوالفضل رضایی، تهران: راه‌یار‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫۳۸۰ ص.‮‬

پاسداشت چهره‌های درگذشته

مرحوم حسن شایان‌فر:

جریان‌شناس بصیر و خالق مجموعه «نیمه‌پنهان» در افشای عوامل نفوذ.

مرحوم سید هادی خسروشاهی:

مورخ فرزانه و کوشش گر فعال در معرفی نهضت‌ها و جریان‌های انقلابی در جهان اسلام.

مرحوم روح‌الله حسینیان:

روحانی مبارز و انقلابی و خالق آثاری در زمینه مبارزات مرجعیت شیعه در تاریخ معاصر.

مرحوم علی‌اکبر رنجبر کرمانی:

مترجم و محقق انقلابی و جهادگر در عرصه تبیین در مقابله با پهلوی‌ستایی.

مرحوم علی سلیمانی:

هنرمند متعهد و مردمی و کوشش گر در عرصه معرفی کتاب‌های حوزه انقلاب اسلامی.

بخش جنبی

مورخ پیشکسوت در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی:

سیدجلال‌الدین مدنی‌کرمانی

پژوهشگر و منتقد در حوزه آثار و اسناد تاریخ انقلاب اسلامی:

عباس سلیمی نمین

ناشر آثار حوزه تاریخ انقلاب اسلامی:

مؤسسه فرهنگی قدر ولایت