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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۰۹

با انگیزه خرید زمان برای طرف اوکراینی؛

روسیه: تقاضای غرب برای آتش بس صادقانه نیست

روسیه: تقاضای غرب برای آتش بس صادقانه نیست

نماینده روسیه در سازمان ملل می گوید تقاضای غربی ها برای آتش بس صادقانه نیست و با هدف فرصت دادن به اوکراین برای سازماندهی نظامی مجدد صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، دیمیتری پولیانسکی معاون هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل، می‌گوید تقاضاها برای برقراری آتش بس در اوکراین با این هدف مطرح می‌شود که به واحدهای نظامی کی یف فرصتی برای استراحت و سازماندهی مجدد داده شود.

وی همچنین از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست به جای آنکه به طور یک جانبه، در راستای تأمین منافع کی یف عمل کنند، به رصد و ثبت نقض موارد آتش بس بپردازند.

پولیانسکی طرح چنین تقاضایی را از سوی طرفین غربی، به دور از صداقت عنوان کرد.

روز گذشته، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار برقراری آتش بس چهار روزه در اوکراین شد و از مسکو و کی یف خواست تا در این خصوص گفتگو کنند.

وی در این باره گفت: دوره چهار روزه عید پاک مسیحیان ارتدوکس باید زمانی برای اتحاد با هدف نجات جان‌ها و ادامه گفتگو برای پایان دادن به درد و رنج در اوکراین باشد.

با این حال، آنطور که از اظهارات پولیانسکی برمی آید، بی اعتمادی روسیه به غرب، بیش‌تر از آن است که با پذیرش چنین درخواستی موافقت کند.

کد مطلب 5471483
مریم خرمایی

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