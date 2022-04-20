روسیه به مذاکره کنندگان اوکراینی اعتماد ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه ۲۴ اعلام کرد که کشورش اعتماد خود به هیئت مذاکره‌ کننده اوکراینی را از دست داده است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این باره گفت: دیگر موضوع اعتماد و بررصی صحت نیست؛ بلکه فقط بررسی صحت و درستی مطرح است؛ چرا که ما مدت زمان طولانی است که اعتمادمان را به آنها از دست داده‌ ایم.

«ماریا زاخارووا» در ادامه اضافه کرد: این حاکمیت (اوکراین) استقلال ندارد و تحت کنترل است. مذاکرات نیز برای انحراف افکار عمومی به کار می رود. موضوع در اینجا اعتماد وحصول اعتماد نیست، موضوع در اینجا تعهد و پایبندی است، چرا که هیچ اعتمادی نسبت به این افراد وجود ندارد.

وی تاکید کرد که مسکو انتظار چنین وضعیتی را داشت و پیش‌ بینی می کرد که اوکراین در طول این مذاکرات به صورت ناهماهنگ عمل کند.