به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم داودی در تشریح تمهیدات شهرداری برای خانوادهها و کودکان در شبهای قدر گفت: در فرهنگ ما بر تشویق و ترغیب کودکان به حضور در مساجد به منظور کسب آموزش، فضائل و معنویت تأکید شده است و ماه مبارک رمضان به ویژه شبهای قدر از جمله ایام پر فضیلت سال است که بسیاری از خانوادهها تلاش دارند این شبها را به همراه فرزندانشان در مساجد و اماکن مذهبی بگذراند و از برکات و ثمرات معنوی آن بهرهمند شوند.
وی با اشاره به اینکه کیفیت حضور کودکان در مراسم لیالی قدر از دغدغههای بسیاری از خانوادهها است، افزود: به همین مناسبت در شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان، ایستگاههای مهربانی با هدف خدماترسانی به کودکان ۴ تا ۹ سال در مساجد منتخب منطقه برپا میشود.
داودی ادامه داد: ایستگاهها با پیش بینی برنامههای آموزشی و معنوی متنوع از جمله نقاشی، خلاقیت، کاردستی، سرگرمی، مسابقه، قصههای قرآنی تلاش خواهند داشت تا با انتقال آموزههای قرآنی و مفاهیم شهروندی به کودکان شبی به یاد ماندنی و معنوی را برای آنها رقم بزنند.
به گفته معاون شهردار منطقه دو برگزاری مراسم ضیافت افطار کودکان کار در سرای محله پونک و برپایی میز خدمت در اماکن متبرکه امامزاده صالح و امامزاده عینعلی زینعلی و ارائه خدمات پزشکی از دیگر برنامههای شبهای قدر است.
وی عنوان کرد: با برپایی موکب در سه نقطه پرتردد همچون میدان صنعت، پایانه سازمان آب و پایانه تاکسیرانی شهید نظری با افطاری ساده از روزه داران پذیرایی میشود.
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