۷۵۰۰ سبد کالا در بین نیازمندان در اردبیل توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه همزمان با ماه رمضان در استان اردبیل ۲۹ «آشپزخانه مهدوی» دایر شده است، اظهار کرد: در طول ماه مبارک رمضان به یاری خیران و نیکوکاران استان اردبیل ۲۵ هزار پرس غذای گرم و ۷۵۰۰ سبد کالا تهیه و در بین مددجویان تحت حمایت و سایر افراد نیازمند توزیع شده است.

وی با بیان اینکه خیران و نیکوکاران همواره یاریگر این نهاد در رسیدگی به امور فقرا هستند، گفت: مردم نیک‌اندیش استان بیش از چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صورت نقدی و غیرنقدی برای تأمین سبد کالا و تهیه غذای گرم به کمیته امداد کمک کرده‌اند که در مناسبت‌های مختلف و به خصوص جشن رمضان شاهد کمک‌های چشمگیر آنها هستیم.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل ضمن قدردانی از مراکز نیکوکاری که با تلاش‌های بی‌وقفه درصدد رفع مشکلات خانوار بی‌بضاعت هستند، اعلام کرد: همیاری این مراکز موجب سهولت در فرایند رسیدگی به مسائل نیازمندان جامعه شده است.

دشتی با اشاره به اجرای طرح اکرام ایتام و محسنین در ماه نزول قرآن، گفت: تاکنون ۵۵۰ حامی جدید به خیل عظیم حامیان این طرح اضافه شده‌اند تا با کمک‌های خود آینده‌ای روشن را برای فرزندان خانوار تحت حمایت رقم بزنند.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل در ادامه سخنان خود به برگزاری «جشن رمضان» در بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیل همزمان با هفته اکرام و تجلیل از خیران اشاره کرد و افزود: این جشن، از روز میلاد امام حسن مجتبی (ع) به مدت چهار شب با همکاری معاونت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، شهرداری، شورای شهر، صداوسیما، میراث فرهنگی، بهزیستی، جمعیت هلال احمر و حوزه هنری در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه فروش و عرضه محصولات اشتغال و خودکفایی، محصولات فرهنگی و غرفه ثبت‌نام حامیان در طرح اکرام در این مکان برپا شده است، اعلام کرد: در جشن رمضان، شاهد حضور چشمگیر نیکوکاران برای ثبت‌نام در طرح اکرام بودیم که از یکایک این خیران کمال قدردانی داریم.