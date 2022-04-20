چاپ تاریخ تولید و انقضا روی کالا چطور انجام می شود؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بسیاری از کارشناسان بسته بندی را یکی از مهمترین عوامل فروش کالا می‌دانند. بسته بندی ایمن، جذاب و خلاق موجب جلب توجه و اعتماد خریدار به محصول می‌شود. کیفیت بسته بندی در فرایند فروش و بازاریابی به حدی است که شرکت‌های موفق، سرمایه گذاری ویژه ای بر روی تحقیقات و روش‌های نوین بسته بندی کالا دارند. شرکت‌های تحقیقاتی زیادی هستند که تخصص آنها صرفاً بررسی و ابداع روش‌های بسته بندی است و تولیدکنندگان آینده نگر از این تحقیقات بهره می‌برند.

چاپ روی بسته بندی

بسته بندی کالا محدود به شکل جعبه نیست. بلکه طراحی و چاپ باکیفیت المان‌های معرفی محصول روی بسته بندی، نقشی اساسی در جلب توجه ببینده دارد. استفاده از رنگ‌های مناسب و طرح‌های خلاق با نوشتار زیبا از مهمترین خصوصیات یک بسته بندی خوب است.

اگرچه بسته بندی اولین چیزی است که خریدار می بیند اما اطلاعات مهمی نیز وجود دارد که چاپ آن به روز بوده و برای خریداران بسیار حائز اهمیت است. اطلاعات مربوط به تاریخ تولید، انقضا، قیمت و … که در انتهای خط تولید روی کالا یا بسته بندی آن درج می‌شود مورد توجه خاص مصرف کننده نهایی محصول است.

انواع رایج بسته‌بندی محصولات

بسته بندی کالا صنعت عظیمی است که هزاران شرکت تحقیقاتی و خدماتی در آن مشغول طراحی و توسعه هستند. در ادامه با رایج‌ترین اشکال بسته بندی آشنا می‌شوید.

۱. بسته بندی فلزی

بسته بندی فلزی برای کالایی استفاده می‌شد که به دلایل مختلف نیاز به حفاظت بیشتر دارد. مثلاً مواد غذایی کنسروی، محصولات شیمیایی، مایعات صنعتی و … که در معرض ضربه و نشت محتویات هستند، اغلب بسته بندی فلزی داشته و بصورت چندتایی با کارتن حمل می‌شوند.

۲. بسته بندی شیشه‌ای

انواع بطری و جارهای شیشه‌ای از گذشته تاکنون بطور وسیع مورد استفاده در صنایع غذایی بوده است. بسته بندی شیشه‌ای به دلیل پیدا بودن محتویات داخل از جلوه زیادی برخوردار بوده و اغلب محصولات با کیفیت غذایی را در این نوع بسته بندی عرضه می‌کنند.

۳. بسته بندی پلاستیکی

بسته بندی پلاستیکی به دلیل دوام و ارزان بودن کاربرد فراوانی در بسته بندی کالاهای مختلف دارد. پلی اتیلن ماده اولیه این نوع بسته بندی است. پلی اتیلن با چگالی‌های مختلف، خصوصیات مختلفی از خود نشان می‌دهد. از بسته بندی پلاستیکی به علت قابلیت‌هایی مانند عدم واکنش با محصول و قابلیت دوخت حرارتی برای بسته بندی مواد غذایی مانند شیر، ماست، آبمیوه و … استفاده می‌شود.

چرا بسته بندی مهم است؟

هر محصول تولید شده از تولیدکننده تا مصرف کننده نهایی در معرض عوامل تأثیرگذار و آسیب زننده زیادی است. لذا باید محصول را در برابر این عوامل محافظت کرد. بسته بندی روش رایج محافظت از محصول است.

یکی دیگر از دلایل بسته بندی کمک به بازاریابی برای فروش محصول است. محصولاتی که دارای طراحی و گرافیک زیبایی روی بسته بندی خود هستند می‌توانند در رقابت فروش برنده باشند.

چاپ تاریخ تولید و انقضا با جت پرینتر

برای چاپ تاریخ تولید و انقضا، سری ساخت، قیمت و.‌.. روی محصولات و بسته بندی آن از جت پرینتر استفاده می‌کنند. جت پرینتر نوعی چاپگر جوهر افشان صنعتی است که عملیات چاپ را با دقت و سرعت بالا روی محصول یا بسته بندی آن انجام می‌دهد. جت پرینترها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛

۱. جت پرینترهای دستی یا پرتابل

جت پرینترهای دستی که از آن با نام دستگاه تاریخ زن دستی یا مارک زن دستی هم یاد می‌شود دستگاه‌های کوچک و قابل حمل هستند که با حروف ریز یا درشت روی سطوح مختلف چاپ دقیقی انجام دهند.

جت پرینترهای دستی مجهز به کارتریج جت پرینتر برای تأمین جوهر و صفحه نمایش برای تنظیمات متن و کاربری آسان هستند.

جالت است بدانید با خرید جوهر نامرئی ماورای بنفش می‌توان چاپ‌های امنیتی را روی بسته بندی انجام داد که فقط در برابر نور ماورا بنفش نمایان می‌شود.

۲. جت پرینترهای صنعتی

از جت پرینترهای صنعتی در خط تولید پر تیراژی که جت پرینتر در معرض کار سنگین و پرتیراژ قرار دارد استفاده می‌شود. جت پرینترهای صنعتی دارای چهار بخش بوده که شامل برد الکترونیکی، هد، سیستم جوهررسانی و چشم الکترونیکی می‌باشند. کارتریج جت پرینتر محل نگهداری جوهر مورد نیاز دستگاه است. از جت پرینتر صنعتی با نام تاریخ زن اتوماتیک هم یاد می‌شود.

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