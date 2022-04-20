«معاد؛ بازسازی فصل معاد کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی» تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «معاد، بازسازی فصل کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» به همت هسته مکتب امام خمینی (ره) مرکز رشد و دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق (ع) و همکاری دفتر نشر معارف تهیه و تدوین گردیده است.



کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» حاصل پیاده‌سازی سخنرانی‌های آیت‌الله خامنه‌ای در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۵۳ هجری شمسی است.

جای مبحث معاد در انتهای این کتاب خالی است. با وجود آنکه رهبر معظم انقلاب در یکی از همین جلسات وعده‌ی بحث پیرامون موضوع معاد را نیز می‌دهند، اما فرصت تحقق بخشیدن به این وعده را نمی‌یابند. حسرت ناتمام ماندن مباحث رهبر معظم انقلاب و ظرفیت بیانات ایشان بعد از انقلاب اسلامی، باعث انگیزه‌ی مضاعف تدوین‌کنندگان کتاب در تهیه این اثر بوده‌است.



رهبر فرزانه انقلاب در مجال‌های مختلفی تا به امروز، مبحث معاد را به صورت پراکنده مورد اشاره قرار داده‌اند، لذا لازم بود با در کنار هم قرار دادن مباحث به قالبی دست یافت که بتواند در امتداد کتاب «طرح کلی اندیشه‌ی اسلامی در قرآن» قرار بگیرد.



این کتاب در چهار بخش «باور به آخرت»، «نسبت دنیا و آخرت»، «مرگ، دریچه ورود به آخرت» و «قیامت؛ حقیقت اعمال» به صورت ترکیب مزجی و مشابه بیانات رهبر معظم انقلاب در کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» تدوین و تنظیم گردیده‌است.

شایان ذکر است این کتاب در روز شنبه ۲۷ فروردین ماه، با حضور «حجت الاسلام علیرضا پناهیان» رونمایی گردید. ایشان در حاشیه این جلسه، تقریظی را بر حاشیه کتاب با این مضمون نگاشتند: «اثر حکمی و معنوی معاد را مطالعه کنیم تا کاربرد مفهوم معاد و اعتقاد به آخرت را در جان خود و جامعه بشری بهتر درک کنیم؛ از تدوین کنندگان این اثر ارزشمند تشکر می‌کنم»

به منظور تهیه این کتاب می‌توانید به تارنمای رشدا به نشانی https://rushda.ir/ و یا پاتوق کتاب فردا به نشانی https://bookroom.ir/ مراجعه نمائید. همچنین به منظور مطالعه نسخه الکترونیکی کتاب می‌توانید به تارنما و یا اپلکیشین طاقچه مراجعه نمائید.