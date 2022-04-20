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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۴۹

در دیدار استاندار آذربایجان شرقی با سفیر کوبا مطرح شد؛

ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری تبریز و کوبا

ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری تبریز و کوبا

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به همکاری‌های مشترک و تنگاتنگ ایران و کوبا وهمراهی این دو کشور در مجامع بین‌المللی، بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری تبریز و کوبا تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرّم ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با سفیر جمهوری کوبا در کشورمان، اظهار داشت: منافع ایران و کوبا در ابعاد مختلف بین‌المللی به یکدیگر گره خورده و همراهی و همکاری دو کشور در مجامع بین‌المللی و در مقابل تحریم‌های آمریکا کاملاً ملموس است.

وی با تأکید بر اینکه همکاری دو کشور باید روزبه‌روز تقویت شود، افزود: همکاری ایران و کوبا در بحران کرونا، دستاوردهای جهانی داشت و موجب شد توانمندی دانشمندان دو کشور در حوزه دارویی برای دنیا آشکار شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به برخی از ظرفیت‌های استان در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی اشاره کرد و گفت: آذربایجان شرقی استان بسیار مهمی است که در داخل و خارج از کشور حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و در برخی از صنایع مانند تراکتورسازی، قطعه‌سازی و محصولات غذایی، تولیدات این استان منحصر به فرد است.

وی با اشاره به وجود منطقه آزاد ارس و منطقه ویژه اقتصادی سهلان و زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل در استان، گفت: آذربایجان شرقی از نظر فرهنگی و گردشگری هم ظرفیت‌های فراوانی دارد و یکی از توانمندترین استان‌های کشور از نظر علمی و دانشگاهی است.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان از شخصیت‌های مبارزی مانند فیدل کاسترو در کوبا و شهید حاج قاسم سلیمانی در ایران یاد کرد و گفت: تجربه دو ملت ایران و کوبا نشان داده است که هرچه در برابر تحریم‌ها و زیاده‌خواهی‌ها مقاوم‌تر باشیم، دستاوردهای بزرگ‌تری خواهیم داشت و امروز اراده این دو کشور برای تسلیم نشدن در برابر استکبار جهانی به الگویی در سطح دنیا تبدیل شده است.

کد مطلب 5471634

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