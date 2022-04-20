وضعیت بیمارستان کودکان بندرعباس قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی گفت: سال گذشته سالی پر کار و توام از تنوع کاری و سخت برای فعالان حوزه سلامت بود و از همین رو مردم قدردان زحمت عزیزان کادر درمان هستند.

وی افزود: امروز مهمترین دغدغه دانشگاه علوم پزشکی آمبولانس دریایی است و این دغدغه بجا و درست است، که باید هرچه سریعتر در این مورد اقدام کرد تا این دغدغه به زودی رفع شود.

استاندار هرمزگان مسئله آموزش را مهترین نیاز در جهت تربیت نیروها دانست و افزود: نیازمند تربیت نیروهایی در حوزه بهداشت و درمان استان هستیم که خوب آموزش دیده باشند و در استان ماندگاری داشته باشند تا بتوانند خدمت رسانی مستمر و خوبی به مردم ارائه دهند.

وی گفت: امیدواریم پروژههای نیمه تمام دانشگاه علوم پزشکی را امسال به پایان رسانیم من نسبت به این مسئله خوشبین هستم و انتظار داریم در این حوزه اتفاقات خوبی رخ دهد، خوشبختانه اعتبارات خوبی در زمینه بهداشت و درمان اختصاص یافته است که میتوان با استفاده از این منابع نسبت به تکمیل پروژههای نیمه تمام در حوزه بهداشت و درمان اقدام کرد.

دوستی پرستاران را خادم و ایثارگر دانست و گفت: خدمات مستمر پرستاران در طول سال و حتی در لحظات تحویل سال نشانه ایثار آنها بود و بایستی آنها را خادم واقعی دانست و قدردان این زحمتهای کادر درمان بود.

استاندار هرمزگان با اشاره به سفرهای خود به بخش و شهرستانهای استان تصریح کرد: مهمترین دغدغه مردم در هر بخش و شهرستان مسئله بهداشت و درمان است و این مسئله بجا و درست است و باید برای بهداشت و درمان یک کار اساسی کرد تا مردم بتوانند خدمات خوب و در شان دریافت کنند.

دوستی گفت: بیمارستان کودکان در شان مردم هرمزگان نیست و بهبود وضعیت این بیمارستان نیازمند تزریق یک سرمایه مناسب است تا بتوانیم بیمارستان کودکانی در شان و جایگاه مردم این استان بسازیم تا خدمات دهی مناسبی به مردم دهد که به وجود آن افتخار کنیم تا شرمنده این مردم شریف نباشیم.