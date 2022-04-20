شب های احیا در شیراز هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن شب‌های قدر، هیئت و مساجد مذهبی شیراز به منظور برگزاری مراسم و انجام اعمال مربوط به شب‌های احیا آماده پذیرش شب زنده‌داران هستند.

در نظر داریم در راستای دسترسی بهتر، سریع‌تر و همچنین مدیریت زمان مخاطبان نشانی و ساعت برگزاری برخی از مساجد و هیئت‌های شاخص برای مراسم احیا را در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

حرم مطهر احمدبن موسی شاهچراغ (ع)

سخنران: آیت الله دژکام

مداحی: خلیل نگهبان سید عباس انجوی کاظم محمدی

زمان: ساعت ۲۲:۱۵

مکان: حرم مطهر احمد ابن موسی (ع)

حرم مطهر علی ابن حمزه (ع)

سخنرانان: آیت الله دژکام، حجت الاسلام کیخا

مداحی: حسین مهدوی محمد نائل سیدمصطفی زارع

زمان ساعت ۲۲:۳۰

مکان: حرم مطهر علی ابن حمزه (ع)

پاتوق آشتی باخدا

سخنران: حجت الاسلام سعادت فرد

بامناجات خوانی و مرثیه سرایی مداحان اهل بیت

ساعت: ۲۲:۳۰

مکان: بلوارچمران جنب هتل چمران

هیأت رهپویان وصال

سخنرانی: حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد

مداحی حاج مهدی ترکاشوند

ساعت: ۲۱:۳۰

مکان: باغ جنت

آرامگاه حافظ شیرازی

قرائت قرآن، دعای جوشن کبیر و دعای ابوحمزه ثمالی

سخنرانان: آیت‌الله دژکام نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز و حجه‌الاسلام نیری استاد حوزه و دانشگاه

با مداحی مداحان اهل‌بیت: عباس زحمتکشان و عبدالرحمن دانشجو

زمان: چهارشنبه ۳۱ فروردین و جمعه ۲ اریبهشت

یکشنبه ۴ اردیبهشت

ساعت: ۲۲:۰۰ تا ۲:۰۰ بامدد

مکان: آرامگاه حافظ شیرازی

هیئت فداییان المهدی

سخنران: حجت الاسلام هاشمیان

مداحی: برادران علی اصغررجبی اباصلت ابراهیمی، محمدرضا رجبی و محمدصادق طاهری

زمان: ساعت ۲۲:۳۰

مکان: بلوار زرهی مسجد المهدی در جوار آرامگاه شهید شیرعلی سلطانی

مسجد و حسینیه امام خمینی (ره) دلگشا

زمان: شبهای ۲۳،۲۱،۱۹ رمضان

ساعت: ۲۲ شب

مکان: خیابان نارنجستان میدان دلگشا، مسجد و حسینیه امام خمینی (ره)

مسجد جامع عتیق

سخنرانان: سید ابوالقاسم ساجدی، حاج محمدعلی مشکین فام، سیدروح الله عاطفه مند

ساعت ۲۲:۳۰

مکان: مسجد جامع عتیق

مجتمع آموزشی و فرهنگی امام رضا (ع)

سخنران: حجت الاسلام شهاب مرادی

مداحی برادران حسن جوکار، علیرضا شهبازی امیر راستی ماجدقیم

زمان: ساعت ۲۲

مکان" بلوار شهید قدوسی غربی کوچه ۲۱

مسجد حسن ابن علی شیشه گری

سخنرانان: حجت الاسلام ساجدی و حجت الاسلام ربانی

مداحی برادران سید محسن رسولی صادق بافنده روح الله جمشیدی

زمان: ساعت ۲۱:۳۰

مکان: خیابان شیشه گری

هیأت امام حسن مجتبی

قرائت قرآن قرائت دعای ابوحمزه ثمالی. دعای جوشن کبیر. دعای قرآن به سر

سخنران: حجت الاسلام کشاورز

مداحی مداحان اهلبیت (ع) زمان: ازساعت ۲۳ الی ۴

مکان: بلوارشهیدمطهری جنوبی مسجدامام حسن مجتبی (ع) کشن.

میعاد با شهیدان فارس

سخنران: حجت الاسلام ذوالقدر

مداحی برادران نادری زاده طاهری موسوی مهربان فر و امیرپور

زمان: ۲۲

مکان: بلوار رحمت مجتمع فرهنگی دانشکده شهید باهنر ‌