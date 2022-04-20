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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۲۷

شب های احیا در شیراز هیئت کجا برویم؟

شب های احیا در شیراز هیئت کجا برویم؟

شیراز- مشخصات برخی از هیئت‌های شاخص شب‌های قدر در شیراز برای دسترسی بهتر و سریع‌تر شهروندان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن شب‌های قدر، هیئت و مساجد مذهبی شیراز به منظور برگزاری مراسم و انجام اعمال مربوط به شب‌های احیا آماده پذیرش شب زنده‌داران هستند.
در نظر داریم در راستای دسترسی بهتر، سریع‌تر و همچنین مدیریت زمان مخاطبان نشانی و ساعت برگزاری برخی از مساجد و هیئت‌های شاخص برای مراسم احیا را در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

حرم مطهر احمدبن موسی شاهچراغ (ع)

سخنران: آیت الله دژکام
مداحی: خلیل نگهبان سید عباس انجوی کاظم محمدی
زمان: ساعت ۲۲:۱۵
مکان: حرم مطهر احمد ابن موسی (ع)

حرم مطهر علی ابن حمزه (ع)

سخنرانان: آیت الله دژکام، حجت الاسلام کیخا
مداحی: حسین مهدوی محمد نائل سیدمصطفی زارع
زمان ساعت ۲۲:۳۰
مکان: حرم مطهر علی ابن حمزه (ع)

پاتوق آشتی باخدا

سخنران: حجت الاسلام سعادت فرد
بامناجات خوانی و مرثیه سرایی مداحان اهل بیت
ساعت: ۲۲:۳۰
مکان: بلوارچمران جنب هتل چمران

شب های احیا در شیراز هیئت کجا برویم؟

هیأت رهپویان وصال

سخنرانی: حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد
مداحی حاج مهدی ترکاشوند
ساعت: ۲۱:۳۰
مکان: باغ جنت

آرامگاه حافظ شیرازی

قرائت قرآن، دعای جوشن کبیر و دعای ابوحمزه ثمالی
سخنرانان: آیت‌الله دژکام نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز و حجه‌الاسلام نیری استاد حوزه و دانشگاه
با مداحی مداحان اهل‌بیت: عباس زحمتکشان و عبدالرحمن دانشجو
زمان: چهارشنبه ۳۱ فروردین و جمعه ۲ اریبهشت
یکشنبه ۴ اردیبهشت
ساعت: ۲۲:۰۰ تا ۲:۰۰ بامدد
مکان: آرامگاه حافظ شیرازی

هیئت فداییان المهدی

سخنران: حجت الاسلام هاشمیان
مداحی: برادران علی اصغررجبی اباصلت ابراهیمی، محمدرضا رجبی و محمدصادق طاهری
زمان: ساعت ۲۲:۳۰
مکان: بلوار زرهی مسجد المهدی در جوار آرامگاه شهید شیرعلی سلطانی

مسجد و حسینیه امام خمینی (ره) دلگشا

زمان: شبهای ۲۳،۲۱،۱۹ رمضان
ساعت: ۲۲ شب
مکان: خیابان نارنجستان میدان دلگشا، مسجد و حسینیه امام خمینی (ره)

مسجد جامع عتیق

سخنرانان: سید ابوالقاسم ساجدی، حاج محمدعلی مشکین فام، سیدروح الله عاطفه مند
ساعت ۲۲:۳۰
مکان: مسجد جامع عتیق

مجتمع آموزشی و فرهنگی امام رضا (ع)

سخنران: حجت الاسلام شهاب مرادی
مداحی برادران حسن جوکار، علیرضا شهبازی امیر راستی ماجدقیم
زمان: ساعت ۲۲
مکان" بلوار شهید قدوسی غربی کوچه ۲۱

شب های احیا در شیراز هیئت کجا برویم؟

مسجد حسن ابن علی شیشه گری

سخنرانان: حجت الاسلام ساجدی و حجت الاسلام ربانی
مداحی برادران سید محسن رسولی صادق بافنده روح الله جمشیدی
زمان: ساعت ۲۱:۳۰
مکان: خیابان شیشه گری

هیأت امام حسن مجتبی

قرائت قرآن قرائت دعای ابوحمزه ثمالی. دعای جوشن کبیر. دعای قرآن به سر
سخنران: حجت الاسلام کشاورز
مداحی مداحان اهلبیت (ع) زمان: ازساعت ۲۳ الی ۴
مکان: بلوارشهیدمطهری جنوبی مسجدامام حسن مجتبی (ع) کشن.

میعاد با شهیدان فارس

سخنران: حجت الاسلام ذوالقدر
مداحی برادران نادری زاده طاهری موسوی مهربان فر و امیرپور
زمان: ۲۲
مکان: بلوار رحمت مجتمع فرهنگی دانشکده شهید باهنر

کد مطلب 5471670

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