تغییر مصوبه دستمزد شایعه است/ شورای عالی کار جلسه رسمی نداشت

محمدرضا تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیروز یک جلسه غیررسمی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و موضوع جلسه هم در مورد تغییر دستمزد نبود بلکه در مورد معاش و امنیت شغلی کارگران و تدوین بسته حمایتی از اشتغال آفرینان بود. چه بسا که از شروع سال جدید به این سو چندین جلسه داشته‌ایم.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: به نظر می‌رسد برخی از کارفرمایان با شایعه به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند و می‌خواهند امتیاز بگیرند. در حالی که اگر قرار باشد تغییری در مصوبه دستمزد ایجاد شود باید جلسه رسمی شورای عالی کار با محوریت بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران برگزار شود که تاکنون چنین چیزی نداشتیم.

وی ادامه داد: نکته مهم آن است که حتی اگر درخواستی در مورد بازنگری در دستمزد باشد نمایندگان کارگری این موضوع را نخواهند پذیرفت. از سویی دیگر نیز نمایندگان کارفرمایی تاکنون در تمام جلسات از نحوه افزایش دستمزد دفاع کرده‌اند و ما مخالفتی از طرف آنها ندیده‌ایم.

تاجیک در مورد اینکه آیا امروز جلسه دیگری برگزار خواهد شد، گفت: تا به همین لحظه هیچ خبری از برگزار جلسه نبوده است. بنابراین جلسه‌ای امروز برگزار نخواهد شد.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: تکلیف کارفرمایان سراسر کشور پرداخت دستمزد کارگران براساس مصوبه مزدی شورایعالی کار است و هر نوع تخلف از این مصوبه، تخلف از قانون محسوب می‌شود و حق پیگیری برای کارگران کشور محفوظ است.

به گزارش خبرنگار مهر روز گذشته و در پی برگزاری جلسه‌ای بین وزیر کار با نمایندگان کارگری و کارفرمایی اخباری مبنی بر تغییر دستمزد سایر سطوح مزدی برای سال ۱۴۰۱ منتشر شد که تکذیبیه وزارت کار و نمایندگان کارگری را در پی داشت.