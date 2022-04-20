اشکالات احتمالی قانون رتبه بندی معلمان قابل رفع است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروی صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از مؤلفه‌های توسعه، نیروی انسانی است، اظهار کرد: تربیت نیروی انسانی نیز برعهده آموزش و پرورش است و از این جهت این نهاد و معلمی از اهمیت خاصی برخوردار است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف بیان کرد: تحقق شعار تولید و اقتصاد دانش بنیان نیز با توجه به آموزش و تعلیم و تربیت محقق می‌شود.

خسروی اسفزار با تأکید بر اهمیت رفع مشکلات معلمان، بیان‌کرد: خدا را شاکرم که بعد از ماه‌ها لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی به نتیجه رسید.

وی افزود: البته ممکن است قانون رتبه بندی اشکالاتی داشته باشد که با همکاری می‌توانیم نواقص آن را رفع کنیم ولی اصل آن مطلوب و جای شکرگذاری دارد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف اظهار کرد: یکی از اشکالات در کشور ما این است که به اندازه آموزش به مقوله پرورش اهمیت داده نشده و تا حدی از هم جدا شده است.

خسروی با بیان اینکه فضای مجازی وظیفه ما را در حوزه پرورش نسل جدید دو چندان کرده است، گفت: نباید تنها به فرمول ریاضی و دیفرانسیل و شیمی اکتفا کنیم بلکه معرفی شخصیت‌های ملی و شهدا نیز ضرورت دارد.

وی بیان‌کرد: به نظر من یکی از علت‌های مهاجرت این است که جوانان ما با الگوهایی چون شهید چمران که در علم هم برتر بودند، آشنا نیستند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف با گلایه از بی توجهی به معاونت پرورشی در سال‌های گذشته بر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و رفع کمبود فضاهای آموزش تأکید کرد.