«حاج جلال» و «کوله هایی پر از لیمو» رونمایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از چاپ سی‌ام کتاب «حاج جلال» و رونمایی از کتاب «کوله‌هایی پر از لیمو» روز گذشته سه شنبه ۳۰ فروردین همزمان با افتتاح پردیس سینمایی مهر با حضور چهره‌های مختلف فرهنگی و مردم در شهر همدان برگزار شد.

در این مراسم محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، علی اکبر شیروانی مدیرعامل انتشارات سوره مهر و جمعی از مسئولان حوزه هنری حضور داشتند.

محمد مهدی سماوات رئیس حوزه هنری همدان و احمدرضا جعفریان، معاونت سینمایی حوزه هنری در ابتدای این مراسم سخنرانی کرده و پس از آن نماهنگی با حضور سینماداران قدیمی که در آن ابعاد مختلف بازسازی سینما قدس شهر همدان که پس از بازسایی به نام پردیس سینمایی مهر تغییر نام داده به نمایش گذاشته شد و پس از آن از سعید شرفی، جلال ورمزیار، مهدی قره خانی نژاد، مهدی بیا، محسن عسگری، امیر بهمن ازمیری و مترضی زهره تجلیل شد.

در ادامه با حضور مسئولان و نویسندگان دو کتاب بر روی صحنه از جلد سی‌ام کتاب «حاج جلال» رونمایی شد؛ حاج جلال پدر گرانقدر حمیدرضا حاجی بابایی است که شجاعانه و با اخلاص تقدیرش را می‌پذیرد و فرزندانش را به قربان‌گاه عشق و معرفت می‌فرستد و بر آن چیزی که از سر می‌گذراند، صبر می‌کند. او در این راه دو پسر و دو دامادش را از دست می‌دهد. این کتاب به قلم لیلا نظری در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

«کوله‌هایی پر از لیمو» کتاب بعدی بود که برای اولین بار رونمایی شد. این کتاب نیز مجموعه خاطرات معلم و سردار شهید علیرضا حاجی بابایی، فرمانده محورهای عملیاتی غرب و جنوب به قلم محسن صیفی‌کار است. شهید علیرضا حاجی بابایی برادر گرانقدر حمیدرضا حاجی بابایی و فرزند حاج جلال هم هست.