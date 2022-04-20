درج قیمت روی تمام کالاهای داخلی و وارداتی/ قیمت های واقعی احصا شد

محسن حسین لویی در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد اجرای مرحله پنجم طرح خرید شفاف، اظهار کرد: از فردا به صورت رسمی اجرای مرحله پنجم طرح خرید شفاف یا همان درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی تمامی کالاهای مصرفی و سرمایهای (به جز ۱۳ گروه کالایی) اجرا میشود.
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکههای توزیع و اقتصادی سازمان حمایت افزود: از قبل هماهنگیها انجام شده و تمامی فعالان نسبت به اجرای این طرح متعهد شدهاند بنابراین در این مرحله ما چالش اجرا یا عدم اجرای طرح را نداریم بلکه چالش ما درست اجرا کردن طرح و درج قیمتهای واقعی است.
قیمتهای واقعی را احصا کردهایم
وی در مورد اینکه چگونه میتوان تشخیص داد که قیمتهای درج شده واقعی است، گفت: یک بانک اطلاعاتی را آماده کردهایم و ریز اطلاعات آبان ماه و بهمن ماه پارسال را داریم که بر اساس این اطلاعات، قیمتهای واقعی را احصا کردهایم. اگر تولیدکنندگان بر اساس این معیارها قیمتها را درج کنند منطقی است اما اگر عددهای نادرستی بزنند، قابل تشخیص بوده و برخوردهای لازم صورت میگیرد.
حسین لویی تصریح کرد: قیمت روی کارتن و بسته بندی کالاها درج میشود؛ به عنوان مثال همانگونه که قیمت کیک روی بسته بندی محصول درج میشود قیمت موبایل، یخچال یا هر کالای سرمایهای دیگری روی کارتن یا بسته بندی محصول درج خواهد شد.
درج قیمت واردکننده روی کالاهای وارداتی
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکههای توزیع و اقتصادی سازمان حمایت گفت: روی کالاهای تولید داخل قیمت تولیدکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده و روی کالاهای وارداتی قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده درج میشود.
نظر شما