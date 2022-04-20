آسیه آقایی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز به ویژه از ساعات بعد از ظهر احتمال بارشهای پراکنده در نواحی غرب، مرکز و شمال اصفهان وجود دارد.
وی ادامه داد: فردا پنجشنبه نیز رگبار و رعد و برق در بسیاری از مناطق استان و وزش تندباد لحظهای و گردوخاک در شرق استان پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: شدت بارشها در استان روز جمعه خواهد بود.
آقایی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه سانتیگراد افزایش دارد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
وی اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای ۶ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان پیشبینی میشود.
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