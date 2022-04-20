به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ علیرضا عباسی افزود: به منظور تسهیل در عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی برای عابرین بالاخص عزاداران و جلوگیری از مشکلات ترافیکی و بروز حوادث در این شب‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تردد و توقف در صورت لزوم از ساعت ۲۱ تا پایان مراسم در محل برگزاری مراسم اعمال خواهد شد.

وی افزود: از مسئولین هیئت‌های مذهبی خواسته می‌شود از انسداد معابر، علی‌الخصوص معابر اصلی که باعث مشکلات امنیتی-ترافیکی و نارضایتی سایر شهروندان می‌گردد جدا خودداری نمایند.

سرهنگ عباسی همچنین به شهروندان توصیه کرد: از پارک وسایل نقلیه در ورودی و اطراف کلیه مساجد، تکایا، هیئت‌های محل برگزاری مراسم عزاداری و مقابل پارکینگ منازل ساکنین اطراف خودداری و با خدمتگزاران خود در پلیس همکاری نمایند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی در پایان از رانندگان خواست در این شب‌ها ضمن دقت بیشتر به مقابل با سرعت مطمئنه رانندگی و مراقب عابرین پیاده باشند.