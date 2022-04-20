انفجار در عراق ساختمان های آبادان را به لرزه در آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، موج انتشار صدای انفجار در عراق برخی ساختمان‌ها و پنجره‌ها را به لرزه در آورد.

علت این صدا، انفجاری در خاک عراق روبه‌روی نهر مچری اروندکنار بوده است.

صدای انفجار شنیده شده در واقع ناشی از چک و خنثی سازی مین‌های باقی مانده از زمان جنگ به دست مهندسان مین در خاک عراق بوده است که صدای ناشی از انفجار یکی از مین‌ها شدت زیادی داشت و تا آبادان هم شنیده شد.

این صدای انفجار آنقدر مهیب بود که در آبادان برخی ساختمان‌ها را به لرزه درآورد.

اروندکنار در ۵۰ کیلومتری آبادان و روبروی شهر فاو عراق است.