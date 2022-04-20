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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۶:۲۰

انفجار در عراق ساختمان های آبادان را به لرزه در آورد

انفجار در عراق ساختمان های آبادان را به لرزه در آورد

آبادان- انفجار مین‌های باقی مانده از جنگ در عراق، علت صدای مهیب شنیده شده در آبادان عنوان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موج انتشار صدای انفجار در عراق برخی ساختمان‌ها و پنجره‌ها را به لرزه در آورد.

علت این صدا، انفجاری در خاک عراق روبه‌روی نهر مچری اروندکنار بوده است.

صدای انفجار شنیده شده در واقع ناشی از چک و خنثی سازی مین‌های باقی مانده از زمان جنگ به دست مهندسان مین در خاک عراق بوده است که صدای ناشی از انفجار یکی از مین‌ها شدت زیادی داشت و تا آبادان هم شنیده شد.

این صدای انفجار آنقدر مهیب بود که در آبادان برخی ساختمان‌ها را به لرزه درآورد.

اروندکنار در ۵۰ کیلومتری آبادان و روبروی شهر فاو عراق است.

کد مطلب 5471893

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    نظرات

    • یاحق IR ۰۵:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      35 7
      پاسخ
      خوب شداسم شهرآبادان آوردیدمن فک کردم آبادان مال این کشورنیست چون کسی بهش نمیرسه وهیچ مسولی آنجام نسیت که جوابگوباشه فقط دارن ازنقتش میدزدن
    • سعید نوحی IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      30 10
      پاسخ
      سلام ایا زمان آن نرسیده مسولین کشورمان در مورد غرامتی که باید عراق بپردازد با بت هشت سال جنگ ویران گر اقدام بکنند
    • سید IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      5 31
      پاسخ
      این مین ها نباید خنثی بشن برای امنیت و قاچاق خیلی خوبن
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      2 1
      پاسخ
      ما نرسیده به اروند کنار بین اروند کنار و آبادان خدمت کردیم سال ۸۴ و یک گلوله ی توپ به حجم یک خربزه دیدیم کنار رود و زنگ زده بود و عمل نکرده بود اطلاع دادیم تا زمانی که من اونجا بودم دست نخورده ماند شاید حالا اون توپ منفجر شده
    • عزیزه نورایی IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      4 1
      پاسخ
      ابادان نفت نداره پالایشگاه داره!
    • IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۲
      6 1
      پاسخ
      بابا چرا حرف مفت میزنید من خودم بچه آبادانم مین کجا بود بابا صدای تیراندازی برا یه فاتحه بود
      • Neginnn IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۲
        0 0
        😂 😂 😂
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۲
      1 0
      پاسخ
      انفجار مین مگه چقدر صدا داره؟

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