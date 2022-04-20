به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، علی رمضانی سخنگو و دبیر شورای سیاستگذاری سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت: بعد از دوسال شرایط کرونایی و بهبود شرایط براساس اعلام ستاد مقابله با کرونا، امسال علاوهبر نمایشگاه حضوری امکان فروش مجازی کتابها نیز برای علاقمندان مهیا شده است. بهطور کلی فضای درنظر گرفته شده برای نمایشگاه امسال در مقایسه با مساحت دورههای قبل، افزایش چشمگیری دارد مثلاً رواقهای جدیدی به فضاهای مسقف مصلی و رواقهای شرقی و غربی طبقه همسطح با بام مصلی به فضاهای دورههای قبلی اضافه شده است.
وی افزود: مصلی آماده است تا نمایشگاه را در فضای مسقف برگزار کنیم. اگرچه تمام تلاش ما بر اجرای صحیح شیوهنامههای کرونایی است اما آنچه مشخص است اینکه راهروها باید عریضتر شوند و تعداد غرفهها در فضای مسقف کمتر از گذشته شود.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به اینکه در شیوهنامههایی که برای برگزاری سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تدوین شده نکات مهم برای شرایط کرونایی عنوان شده است، اضافه کرد: برای مثال ما تلاش کردیم جایگیری بخشهای پربازدید در فضای نمایشگاه در کنار یکدیگر نباشد و کمیته ویژه بهداشتی و نظارت بر شیوهنامهها مستمراً وضعیت نمایشگاه را کنترل کند.
رمضانی در پایان گفت: امسال در کنار نمایشگاه حضوری تمهیداتی حاصل شده است که امکان استفاده همزمان از نمایشگاه در فضای مجازی برای همه علاقمندان فراهم شود.
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