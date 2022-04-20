به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به‌مناسبت ایام شهادت حضرت امام علی (ع) و شب‌های قدر، ۲۵۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

وی افزود: ارزش ریالی هر بسته ۵ میلیون ریال و شامل برنج، مرغ، خرما و… است و در اولین روز از شب‌های قدر نیز ۴ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع می‌شود.

فرمانده سپاه پارس‌آباد ادامه داد: شب‌های قدر برتر از هزار ماه است و عمل نیک و خیر در آن شب برتر از عمل نیک در هزار شب بوده و در واقع پاداش و برکات عمل نیک در شب قدر از پاداش عمل نیک در هزار شب برتر و والاتر است.

پیرجاهد بیان کرد: شب‌های قدر قرارگاه عاشقی با مولی‌الموحدین هم است و به همین مناسبت امیدواریم با توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان، بتوانیم راه حضرت علی (ع) را ادامه دهیم.

وی گفت: کمک‌های مومنانه به یک حرکت عمومی در جامعه تبدیل شده و شب‌های قدر فرصت مناسبی است که بیش‌تر از همیشه فریادرسان نیازمندان باشیم.

فرمانده سپاه پارس‌آباد با دعوت از خیرین برای پیوستن به پویش نذر تصریح کرد: برای استمرار این امر خداپسندانه در سال ۱۴۰۱ نیازمند یاری خیرین و مردم خواهیم بود.