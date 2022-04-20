تحرکات خطرناک شهرک نشینان صهیونیست/ هشدار حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایتمار بن غفیر» عضو تندرو و راست‌گرای کنست رژیم صهیونیستی به میدان صفرا در قدس اشغالی رسید.

شهرک نشین های صهیونیست به سرکردگی بن غفیر هم اکنون در حال حرکت به باب العامود در قدس اشغالی هستند.

منابع فلسطینی از استقرار گسترده نظامیان رژیم صهیونیستی در منطقه باب الحدید در قدس اشغالی خبر می دهند.

صهیونیستهای شرکت کننده در راهپیمایی موسوم به پرچمها به در خیابان یافا در حال حرکت هستند.

یدیعوت آحارونت اعلام کرد که راهپیمایی موسوم به پرچمها به سمت باب العامود با مشارکت حدود ۱۰۰۰ صهیونیست در حال برگزاری است.

شهرک‌نشینان اشغالگر اسرائیلی در تلاش برای عبور از موانع فلزی و ورود به محله باب العامود هستند.

حسن لاوی تحلیلگر فلسطینی با اشاره به اینکه نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی از منع برگزاری راهپیمایی موسوم به پرچمها به سرکردگی بن غفیر خبر داده است با هدف عدم قبول مسئولیت تبعات این راهپیمایی است و هدفش بهره برداری سیاسی است.

از سوی دیگر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد: راهپیمایی پرچمها گامی وحشتناک از سوی افراطی هایی است که به دنبال اقدامات تحریک آمیز خشونت آمیز هستند. راهپیمایی پرچمها گامی غیرمسئولانه است.

هشدار حماس

حماس هشدار داد: سران رژیم صهیونیستی مسئول تبعات کامل راهپیمایی پرچمها و اقدامات خطرناک و تحریک کننده هستند.

جوانان فلسطینی در منطقه باب العامود در قدس اشغالی حضور دارند تا به مقابله با شهرک نشینان صهیونیست بپردازند.

ساعاتی قبل، «ایتمار بن غفیر» عضو تندرو و راست‌گرای کنست رژیم صهیونیستی در اقدامی تحریک‌آمیز از تصمیم خود برای به راه انداختن راهپیمایی صهیونیستها موسوم به پرچم در ساعت ۵ عصر به وقت محلی در باب العامود قدس اشغالی خبر داده و گفته بود: وزیر امنیت داخلی در برگزاری راهپیمایی پرچمها کارشکنی می کند و ما ساعت ۵ امروز به وقت محلی پرچمهایمان را به اهتزاز درمی آوریم.

همزمان نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: تصمیم گرفتیم که مانع از رسیدن ایتمار بن غفیر به باب العامود در قدس به توصیه وزیر امنیت داخلی، شویم.

وی افزود: اجازه اقدام تحریک آمیز بن غفیر که جان نظامیان ما و افسران پلیس اسرائیل را به خطر می اندازد را نخواهیم داد.

این در حالی است که رسانه های رژیم صهیونیستی هم به نقل از برگزار کنندگان راهپیمایی موسوم به پرچمها اعلام کردند که مذاکرات آنها با پلیس این رژیم به شکست منجر شده است.

این رسانه ها از اصرار برگزار کنندگان این راهپیمایی برای انجام آن و عبور از مناطق باب العامود و محله مسلمان نشین خبردادند.

گروههای مبارز فلسطینی در جلسه سه شنبه شب خود اعلام کردند که آماده باش سراسری را در همه سطوح و صفوف خود برای مقابله با هرگونه تعرض جدیدی به مسجد مبارک الاقصی و حماقت جدید رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست افزایش می دهند.

گروههای مبارز فلسطینی در این جلسه درباره فراخوان برپایی راهپیمایی صهیونیست ها موسوم به راهپیمایی پرچم نیز هشدار دادند و تاکید کردند که برگزاری همین راهپیمایی در سال گذشته از علل وقوع نبرد سیف القدس بود.

درپی این هشدار گروههای مبارز فلسطینی از جمله حماس به صهیونیستها، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت نوشت که پلیس اسراییل مسئولان برگزار کننده راهپیمایی موسوم به راهپیمایی پرچم هایهودی ها را فراخواند و مخالفت خود را با تامین امنیت این راهپیمایی به آنها ابلاغ کرد.

این درحالی است که برگزارکنندگان راهپیمایی موسوم به راهپیمایی پرچمها گفته اند که آن را در زمان مقرر در ساعت پنج عصر به وقت فلسطین اشغالی برگزار خواهند کرد و برنامه ای برای عبور راهپیمایی از منطقه باب الاسباط در بخش قدیمی شهر قدس وجود دارد.

آنها تصمیم پلیس رژیم صهیونیستی در مخالفت با تامین امنیت راهپیمایی خود را خجالت بار و نگران کننده خواندند و گفتند که پلیس وظیفه خود را فراموش کرده است.

همزمان «طلال ابوظریفه» از اعضای دفتر سیاسی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین نیز در جلسه سه شنبه شب گروههای مبارز فلسطینی در غزه تاکید کرد: قدس خط قرمز است و هرگز به رژیم صهیونیستی اجازه داده نمی شود که تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی را تحمیل کند.

در همین راستا، داوود شهاب مقام ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز سه‌شنبه شب گفت که دشمن صهیونیستی تلاش می‌کند تا جنگ دینی راه بیاندازد.

وی خاطرنشان کرد که درگیری علیه ساکنان کرانه باختری درحال شعله‌ور شدن است.

شهاب افزود: جنگ صهیونیستی علیه مردم فلسطین در یک منطقه جغرافیایی مشخص متوقف نخواهد شد و دشمن تمامی ملت فلسطین را هدف قرار داده است. مردم فلسطین گزینه دیگری جز مقاومت و مقابله با تمام جنایت‌ها و تجاوزگری رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان آن ندارند.