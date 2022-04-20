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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۲۰:۵۹

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران خبر داد؛

ترافیک پرحجم در خروجی های پایتخت

ترافیک پرحجم در خروجی های پایتخت

تهران- معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران از ترافیک پرحجم و سنگین در خروجی های پایتخت به سمت شهرهای شمالی خبر داد.

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت راه‌ها و محورهای مواصلاتی استان تهران اظهار داشت: هم اکنون شاهد ترافیک‌های پرحجم و سنگین در خروجی‌های تهران به سمت محورهای شمالی هستیم.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران گفت: ترافیک سنگین در جاده قدیم تهران - جاجرود - هراز و آزادراه پردیس تا عوارضی آزادراه پردیس، آزادراه تهران - شمال محدوده بعد از تونل ۱۸ تا شهرستانک گزارش شده است.

مصدقی عنوان داشت: از همه رانندگان می‌خواهیم ضمن رعایت ایمنی جاده‌ها توجه ویژه به اخطارهای پلیس و عوامل راهداری داشته باشند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.


کد مطلب 5472093

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
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      شمال را به تهران الحاق کنید اسم استانها راهم بردارید شاید تهرانیها دست از سر شمالیهای بیچاره بردارند جنگل ودریا که نمونده شلوغی کثیفی الودگی اگه ملت مینالند پول نداریم گرونیه پول مسافرت هرهفته وهرروز اهالی پایتخت از کجا میاد؟بنزین غذار اتاق هزار تفریحات اقای رییسی مالیات ساکنین تهران باید 10برابربشه
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      0 0
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      اگر تهرانیها انقدر پولدارن که هفته ای چند روز مسافرتند وهمه سال در خوشگذرانی باید مالیات سنگین به کشور بدهند دولت باید برای خروج ماشین شخصی از تهران عوارض سنگین بگذارد یک 50 متری درتهران قیمتش بااز 500 متری شهرستان بالاتراست به چه دلیل؟پس تهرانیها باید 10 برابر ملت مالیات وعوارض بدهند
    • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      0 0
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      مردم نون ندارن بخورن تهرانیها هرروز در گشت وگذارن عجب پایتختی

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