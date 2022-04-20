ترافیک پرحجم در خروجی های پایتخت

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت راهها و محورهای مواصلاتی استان تهران اظهار داشت: هم اکنون شاهد ترافیکهای پرحجم و سنگین در خروجیهای تهران به سمت محورهای شمالی هستیم.
معاون راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران گفت: ترافیک سنگین در جاده قدیم تهران - جاجرود - هراز و آزادراه پردیس تا عوارضی آزادراه پردیس، آزادراه تهران - شمال محدوده بعد از تونل ۱۸ تا شهرستانک گزارش شده است.
مصدقی عنوان داشت: از همه رانندگان میخواهیم ضمن رعایت ایمنی جادهها توجه ویژه به اخطارهای پلیس و عوامل راهداری داشته باشند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.
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