به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای همانگی تبلیغات اسلامی، سومین جلسه ستاد انتفاضه و قدس با حضور رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مسئولین دستگاه‌ها و نهادهای عضو این ستاد و «ابوشریف» نماینده جنبش جهاد اسلامی در ایران در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.

رمضان شریف در ابتدای جلسه با اشاره به ماه مبارک رمضان و اوج گیری مبارزات ملت فلسطین در این ماه، گفت: وقوع تحولات بسیار مهم جاری در سرزمین‌های اشغالی را می توان نقطه عطفی در انتفاضه و مبارزه ملت فلسطین علیه رژیم جعلی ، کودک کش و موقت صهیونیستی توصیف کرد و این تحولات و تحرکات میدانی، راهپیمایی روز قدس امسال را از اهمیت زیادی برخوردار کرده است.

وی با اشاره به مبارزات معنادار مردم فلسطین در ماه‌های اخیر و شرایط نظامی و امنیتی متفاوتی که در کل سرزمین های اشغالی پدید آمده است اظهار داشت: صهیونیست‌ها همواره تلاش داشتند، موضوع مقابله نظامی و مقاومت را به لحاظ جغرافیایی به نوار غزه محدود کنند، اما اکنون این مقاومت و مقابله به کرانه باختری و کل سرزمین های اشغالی تسری پیدا کرده و در حال گسترش است.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، یک منطق و نگاه دینی، انسانی و حقوق بشری به موضوع فلسطین و مساله حمایت از مردم مظلوم آن دارد و این موضع ثابت و همیشگی است.

رمضان شریف ادامه داد: روز قدس هرسال به عنوان روزی که پرونده جنایت و اشغالگری رژیم موقت و رو به زوال صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و تعدی به مسجدالاقصی به عنوان قبله اول مسلمین، مورد بازخوانی و در معرض افکار عمومی جهانیان قرار می‌گیرد از اهمیت و حساسیت تعیین کننده‌ای برخوردار است و راهپیمایی روز قدس، تاثیر راهبردی قابل توجهی در روند انتفاضه مقدس و روحیه بخشی به مبارزان فلسطینی خواهد داشت.

وی افزود: خوشبختانه هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هر چه باشکوهتر راهپیمایی روز قدس صورت گرفته و امسال علاوه بر مراسم میدانی، برنامه‌های منسجمی در فضای‌مجازی و رسانه‌ای داریم.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس ضورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در دو سال گذشته راهپیمایی روز قدس تحت تاثیر شرایط کرونایی کشور و پروتکل ها و دستورالعمل بهداشتی به صورت موتوری و خودرویی برگزار شد، امسال به توفیق الهی شاهدحضور پرشور و شاداب مردمی در مسیرهای راهپیمایی روز قدس خواهیم بود و شرایط و بسترها برای برگزاری گسترده این مراسم در فضای باز وجود دارد.

در ابتدای این نشست ابوشریف، نماینده جنبش اسلامی فلسطین در جمهوری اسلامی ایران با ارائه تحلیلی از شرایط‌ و وضعیت امروز فلسطین گفت: مسئله اساسی در موضوع فلسطینِ امروز موضوع «قدس» شریف است.

وی افزود: صهیونیست‌ها در طراحی جدید خود راهبرد و سیاست گام به گام را پیش گرفته‌اند و با زمان بندی حضور شهرک‌نشینان و مسلمانان فلسطین سعی در حضور دائمی خود دارند.

نماینده جنبش اسلامی فلسطین در ایران تاکید کرد: متاسفانه برخی کشورهای عربی نیز مسئله بازسازی غزه را منوط به آرام کردن شرایط در قدس کرده‌اند ولی با وجود فشارهای صهیونیست‌ها و حکومت خودگردان بحمدالله مردم در صحنه حاضر شدند و شرایط را به صورتی رقم زدند که رژیم صهیونیستی علاوه بر برداشتن شروط خود به واسطه‌هایی برای پایان دادن اتفاقات قدس متوسل شدند.

در پایان این جلسه اعضای حاضر گزارشی از روند اقدامات و برنامه‌های انجام شده پیرامون راهپیمایی روز قدس ارائه کردند.