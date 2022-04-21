به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاه عالی اسپانیا با استرداد یک شهروند ترکیه مظنون به قاچاق تجهیزات موشکی به آمریکا موافقت کرد.

پیشتر پلیس اسپانیا در ماه سپتامبر سال گذشته در فرودگاه بارسلون به درخواست دادستان‌های آمریکایی یک شهروند ترکیه‌ای با نام «مراد بوکی» را که به واردات تجهیزاتی از آمریکا و فروش در ایران مظنون بود، دستگیر کردند. در آن زمان اعلام شد که قطعات وارداتی می‌توانند در موشک‌های بالستیک و شناسایی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ استفاده شود.

دادگاه در حکم خود علیه این شهروند ترکیه گفت که بوکی به دروغ اعلام کرده است که این مواد به ایران صادر نخواهد شد و او همچنین متهم به پولشویی است.

ترکیه و ایران روابط اقتصادی گسترده‌ای دارند و پیش از این نیز، وکلای یک بانک معروف ترکیه بنام «هالک بانک» روز دوشنبه ۲۳ فروردین در یکی از دادگاه‌های تجدیدنظر در ایالات متحده اعلام کردند این بانک دولتی ترکیه‌ای در آمریکا مصونیت قضائی دارد و از این رو کیفرخواستی که آن را متهم می‌کند به ایران برای دور زدن تحریم‌های واشنگتن کمک کرده است، باید پس گرفته شود.

سیمون لاتکوویچ، وکیل هالک بانک در دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم در منهتن گفت که دولت ایالات متحده صلاحیت اقامه دعوی قضائی علیه این بانک را ندارد و هالک بانک از آنجا که بانکی دولتی است در آمریکا مصونیت قضائی دارد.