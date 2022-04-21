رهایی ۲۰ محکوم به قصاص نفس از اعدام در آذربایجان شرقی طی سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، موسی خلیل الهی صبح پنج شنبه در نشست شورای سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف استان در تبریز با تاکید بهره مندی از ظرفیت شورایهای حل اختلاف در توسعه صلح و سازش در پروندههای ورودی، اظهار داشت: همکاران دادسرا و دادگاه پروندههای قابل صلح و سازش را به شورا ارجاع داده و مرکز شورایهای حل اختلاف باید از ظرفیت شوراهای تخصصی استفاده کنند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع استفاده از ظرفیت خیرین به عنوان صلح یاران، افزود: در این خصوص هیئتهای حسینی نقش مؤثری میتوانند ایفا کنند و در رابطه با این موضوع باید هیئتهای معروف و مورد تأیید شناسایی و منضبط شده و با نظارت شوراهای حل اختلاف موضوعات نیاز به صلح و سازش به این افراد سپرده شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر بهره مندی از ظرفیت اعضای شوراهای حل اختلاف حاضر در زندانها و اعضای مددکاری زندانها، گفت: با تلاشها و پیگیریهای انجام شده طی سال گذشته ۲۰ مورد پرونده قطعی قصاص نفس منجر به رضایت اولیای دم شده است.
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