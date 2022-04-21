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۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵:۰۷

با منفی شدن تست کرونا؛

«گابریل پین» شنبه به تهران بازخواهد گشت

«گابریل پین» شنبه به تهران بازخواهد گشت

دستیار فرهاد مجیدی با منفی شدن تست کرونایش، روز شنبه به تهران بازمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران از روز یکشنبه تمرینات خود را برای شروع دوباره لیگ آغاز کرده و قرار است چهاردهم اردیبهشت ماه به مصاف سپاهان اصفهان برود.

گابریل پین که قرار بود از ابتدای تمرینات در تهران حضور و در کنار فرهاد مجیدی تمرین آبی‌پوشان را زیر نظر داشته باشد، به دلیل مثبت شدن تست کرونایش، حضورش در تهران را به تعویق انداخت و اعلام کرده که تست کرونایش منفی شده و قرار است روز شنبه به تهران بازگردد تا در کنار دیگر اعضای کادر فنی تمرینات آبی‌پوشان را زیر نظر بگیرد.

تیم فوتبال استقلال تهران از هفته بیست و پنجم لیگ برتر، روز چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه از ساعت ۱۸:۳۰ در اصفهان به مصاف سپاهان اصفهان خواهد رفت.

کد مطلب 5472381

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