«گابریل پین» شنبه به تهران بازخواهد گشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران از روز یکشنبه تمرینات خود را برای شروع دوباره لیگ آغاز کرده و قرار است چهاردهم اردیبهشت ماه به مصاف سپاهان اصفهان برود.

گابریل پین که قرار بود از ابتدای تمرینات در تهران حضور و در کنار فرهاد مجیدی تمرین آبی‌پوشان را زیر نظر داشته باشد، به دلیل مثبت شدن تست کرونایش، حضورش در تهران را به تعویق انداخت و اعلام کرده که تست کرونایش منفی شده و قرار است روز شنبه به تهران بازگردد تا در کنار دیگر اعضای کادر فنی تمرینات آبی‌پوشان را زیر نظر بگیرد.

تیم فوتبال استقلال تهران از هفته بیست و پنجم لیگ برتر، روز چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه از ساعت ۱۸:۳۰ در اصفهان به مصاف سپاهان اصفهان خواهد رفت.