سرنوشت فلسطین با اراده مجاهدین در حال رقم خوردن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی بامداد شنبه در اجتماع شب‌زنده‌داران دومین شب قدر ماه مبارک رمضان و سوگواران شهادت مولی‌الموحدین علی (ع) در مصلی حضرت امام خمینی (ره) با اشاره به سنت و وعده الهی درباره حمایت از مستضعفان و حق‌جویان، به مسئله فلسطین اشاره و خاطرنشان کرد: روزی تصور می‌شد سرنوشت ملت فلسطین دور میزهای مذاکره رقم خواهد خورد، اما امروز سرنوشت فلسطین به دست و اراده مجاهدین در حال رقم خوردن است.

رئیس جمهور با اشاره به فرازهایی از وصیت نامه امام علی (ع) اظهار داشت: امیرالمومنین (ع) در وصیت نامه خود تاکید می‌کند که همواره در جانب مظلومین و مقابل ظالمان بایستید. امروز شاهد ۲ ظلم و جنایت بزرگ علیه مسلمانان؛ یکی از جانب رژیم صهیونیستی علیه نمازگزاران فلسطینی و دیگری جنایات و ستم داعش به عنوان جریانی دست‌ساخته غرب و صهیونیست‌ها، علیه مردم مظلوم افغانستان هستیم.

رئیس جمهور با اشاره روشنگری چند سال قبل رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه داعش دست‌پرورده سرویس‌های غربی و صهیونیسم است، گفت: امروز که شاهد جنایات مشابه داعشی‌ها و رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان و نمازگزاران مظلوم در مسجدالاقصی و مساجد افغانستان هستیم، جهان بیش از هر زمان دیگر به حقانیت روشنگری مقام معظم رهبری پی برده است.

رئیسی حفاظت از جان همه مردم افغانستان از جمله شیعیان این کشور را وظیفه حاکمان فعلی این کشور دانست و تاکید کرد: از حاکمان افغانستان می‌خواهیم که از جان مردم مسلمان این کشور که با زبان روزه در مساجد به شهادت می‌رسند، دفاع کرده و جلوی گرگ‌هایی را که ناجوانمردانه به جان و امنیت آنها حمله می‌کنند، بگیرند.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فرارسیدن روز قدس افزود: پیوستگی و همبستگی امت اسلامی که یکی از نمادهای آن روز قدس است، به لطف خدا و به اعتبار اخلاص امام راحل (ره) روز به روز بیشتر می‌شود و امیدواریم این همبستگی به زودی منتهی به آزادی قدس شریف و رسیدن فلسطینیان به حق ۷۰ ساله‌شان شود. لبیک به توصیه امیرالمومنین علی (ع) در دفاع از مظلوم ان‌شاءالله در روز قدس اتفاق خواهد افتاد.

رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود، به اهمیت جهاد تبیین و رهنمودهای مقام معظم رهبری در این زمینه اشاره و تصریح کرد: امروز هر کس امکان سخن گفتن و نوشتن دارد باید در عرصه جهاد تبیین فعال باشد. امروز امپراطوری خبری در اختیار دشمن است و مکرر حق را باطل و باطل را حق جلوه می‌دهند.

رئیسی اهتمام به جهاد تبیین و ایستادگی در برابر هجمه‌های سازمان‌یافته رسانه‌ای دشمن را در منافات با طرح انتقادات و پیشنهادات با هدف بهبود حکمرانی ندانست و خاطرنشان کرد: مشارکت در جهاد تبیین به این معنا نیست که ما هیچ کاستی نداریم، بلکه به معنای بیان واقعیت‌های امیدبخش و جداسازی حق از باطل است.