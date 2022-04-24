به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، هشدار FBI حاکی از آن است که گروه‌های باج‌افزاری صنعت کشاورزی را به عنوان یک هدف پرسود در نظر گرفته‌اند. زیرا قربانیان به دلیل ماهیت حساس به زمان این صنعت، تمایل بیشتری به پرداخت باج برای دسترسی به کلید رمزگشایی و آزاد کردن فایل‌های خود در زمان‌هایی مانند کاشت بهاره یا برداشت محصول دارند.

حملات باج‌افزاری که کشاورزی را هدف قرار می‌دهند، می‌توانند عملیات کاشت و برداشت را مختل کنند و به طور بالقوه بر منابع غذایی همه مردم و نیز حیوانات مزرعه تأثیر بگذارند، چیزی که می‌تواند زنجیره تأمین غذایی را به شکلی گسترده‌تر مختل کند و همچنین خسارت مالی گسترده به کشاورزان وارد کند.

از سال ۲۰۲۱، تعاونی‌های کشاورزی متعددی در آمریکا قربانی حملات باج افزاری شده‌اند و این امر به ویژه در فصل کاشت بهاره و فصل برداشت پاییز متداول‌تر است. اف بی آی در این هشدار خود تصریح کرده که چگونه شش حمله باج افزاری ثبت شده علیه تعاونی‌های غلات در طول برداشت پاییزی سال ۲۰۲۱ و دو حمله نیزدر اوایل سال جاری میلادی صورت گرفته است.

حملات یادشده در فاصله زمانی چند هفته بین ماه‌های سپتامبر و اکتبر رخ داده‌اند و از جمله باج افزارهای مورد استفاده بدین منظور میت وان به کنتی، بلک متر، سان کریپت، سدینوکیبی و بلاک بایت اشاره کرد.