استان زنجان قابلیت تبدیل به پایگاه پانتومیم کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه ای و روابط عمومی جشنواره ملی پانتومیم، عصر روز چهارشنبه سی و یکم فروردین در دفتر مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امراله حسنی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و رییس جشنواره ملی پانتومیم، ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت های انجام شده در حوزه نمایش در استان، در خصوص دلایل برگزاری جشنواره ملی پانتومیم گفت: پانتومیم هنری است کهن که قدمت فراوانی دارد و می توان به وسیله آن با تمامی مردم جهان که با هر زبانی حرف می‌زنند از طریق زبان بدن در قالب یک هنر نمایشی ارتباط برقرار ساخت.

وی تصریح کرد: پانتومیم، مادر هنرهای نمایشی است و باید به این هنر دیرپا نگاهی ویژه داشت و به صورت تخصصی به آن پرداخت و به دلیل اینکه هنر پانتومیم در کشور ما تا حد بسیار زیادی مغفول واقع شده تلاش برگزار کنندگان جشنواره ملی پانتومیم بر احیا و گسترش این هنر زیبا در سطح کشور است.

حسنی یادآور شد: از هشت سال پیش و از سال ۹۲ تلاش‌های زیادی برای برگزاری این رخداد به صورت متمرکز در استان زنجان صورت گرفت که متاسفانه با موانع زیادی مواجه شدیم و اکنون خرسندیم که جشنواره، نخستین دوره برگزاری خود را در اردیبهشت ماه امسال تجربه می کند. وی از مدیر کل هنرهای نمایشی درخواست کرد جشنواره پانتومیم در تقویم جشنواره های رسمی اداره کل هنرهای نمایشی و به نام استان زنجان ثبت تا در سال ۱۴۰۲ این جشنواره به صورت بین المللی برگزار شود.

در ادامه ساسان قجر از هنرمندان پیشکسوت تئاتر استان و کشور و مدیر موسسه تئاتر بهاران و طراح و دبیر جشنواره ملی پانتومیم ایران گزارشی را از فعالیت دبیرخانه جشنواره ارائه داد و تاکید کرد: برای آموزش درست و علمی این هنر در سطح ملی ، خانه پانتومیم ایران را هم به ثبت رسانده ایم تا این هنر بتواند مسیری درست و علمی را در کشور طی کند. وی با اشاره به این نکته که به وسیله هنر پانتومیم می توان بخش مهمی از اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های فرهنگی و بومی ایران را بدون کلام و با بهره گیری از زبان بدن در هر مکانی و با کمترین امکانات به نمایش گذاشت از مدیر کل هنرهای نمایشی درخواست کرد امکان اجرای عمومی آثار برگزیده جشنواره ملی پانتومیم با هدف تشویق و ترغیب سایر هنرمندان این عرصه، در یکی از سالن‌های تئاتر شهر تهران فراهم شود.

سپس کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی نیز با ابراز خرسندی از مشارکت و فعالیت های انجام شده برای برگزاری جشنواره پانتومیم، وجود این جشنواره را به عنوان یکی از جشنواره های تخصصی در عرصه نمایش کشور ضروری دانست که می تواند آینده خوبی را برای هنر نمایش کشور رقم بزند.

وی با اشاره به اینکه تماشاگر یکی از اجراهای مارسل مارسو در خارج از کشور بوده و نمایش مذکور پس از گذشت سالها همچنان طعم و اثر زیبای خود را برای او حفظ کرده ضمن موافقت با پیشنهاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان برای ثبت این جشنواره در تقویم جشنواره های کشور و همچنین اجرای عمومی گروهای برگزیده در تئاتر شهر با تاکید بر این نکته که استان زنجان قابلیت تبدیل به پایگاه پانتومیم کشور را داراست، دستور داد تا مراحل اداری این درخواست انجام و استان زنجان به عنوان مرکز تخصصی پانتومیم تعیین شود.

در نشست یاد شده کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی، امراله حسنی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به همراه قاسمی و سپهری معاونان هنری و فرهنگی استان، حسن رونده سرپرست امور استانهای اداره کل و ساسان قجر دبیر جشنواره ملی پانتومیم حضور داشتند.

جشنواره ملی پانتومیم ایران از ۲۰ تا ۲۲ اردیبهشت امسال با ریاست امرالله حسنی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و دبیری ساسان قجر هنرمند پیشکسوت پانتومیم در استان زنجان برگزار می شود.