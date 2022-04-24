واکنش رئیس صداوسیما به کاهش مخاطبان تلویزیون/ همه ما مقصریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی رئیس صداوسیما در دیداری که با جمعی از هنرمندان در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار شد با ابراز خرسندی از میزبانی هنرمندان، آن را جلسه‌ای در خانواده صداوسیما خواند و گفت: همه ما، چه شما به عنوان هنرمند، چه ما به عنوان مسئولین صدا و سیما، باید از خودمان بپرسیم چرا احساس علاقه‌ای که مخاطب به هنرمندان و آثارشان داشت، کاهش یافته است؟ چرا بعضی آثاری که در گذشته با هزینه‌های کمتر ساخته می‌شد، ماندگارترند؟ همه مان مقصریم و نمی‌توانیم خودمان را تبرئه کنیم.

رئیس سازمان صداوسیما با پرسیدن این سئوال که در اصالت دادن به ذائقه مخاطب و مرجعیت و محتوای رسانه کدام را ارجح دانسته‌ایم، گفت: به عنوان یک مخاطب، همکار و فردی که ۳۰ سال در رسانه کار کرده معتقدم ما توالی و ترتیب بین مرجعیت و جذابیت و محتوا را فراموش کرده‌ایم. دغدغه برخی سازندگان، صرفاً درصد مخاطب بوده و درباره محتوا، دغدغه‌ای نداشته‌اند. اما می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که در دوران جدید، محتوا هم اولویت دارد. چه قدر توانسته‌ایم در یک شبانه روز، خوراک خوب به مخاطب بدهیم.

قصد ما اصلاح محتوا و فرآیند تولید است و نه متوقف کردن آنها

وی تکرار آثار بدون محتوا را به دادن پی در پی آب شور دریا به فردی تشنه تشبیه کرد و گفت: متاسفانه برخی‌ها این نگاه را توقف تولیدات تعبیر کرده‌اند و گفته‌اند جبلی دستور توقف ساخت سریال‌ها را داده است تا بین ما و شما که صاحب اصلی آنتن هستید، اختلاف بیاندازند. چنین چیزی نیست و من بارها با حضور در پشت صحنه سریال‌ها، بر این نکته تاکید کردم که قصد ما اصلاح محتوا و فرآیند تولید است و نه متوقف کردن آنها.

جبلی با اشاره به شعار تحول در دوران مدیریت جدید سازمان، اولویت این تحول را محتوا، رویکرد، فرآیند و در صورت لزوم، ساختار دانست و گفت: ما در کشوری هستیم که به اذعان جهانیان بر قله فرهنگ و هنر و تمدن است و همین باید محور تولید محتوای سالم براساس داشته‌های هویتی باشد. پس از خودمان بپرسیم ما چقدر از این ظرفیت‌ها و نقاط اقتدارمان رادر قالب‌های مختلف، رسانه‌ای کرده‌ایم؟

جبلی، هنرمندان را صاحب واقعی آنتن خواند و گفت: در سازمان به روی شما باز است. من سال پیش به دوستان گفتم به همه شما اطلاع بدهند ما از الان برای سال آینده با همه شما کار داریم.

رئیس رسانه ملی تاکید کرد: تولیدات باید با پژوهش به جزئیات قصه و به فیلمنامه برسد و فشار آنتن نباید ما را از اهمیت فیلمنامه غافل کند. ما و شما باید به نقاط مشترک برسیم چون هیچکدام به تنهایی نمی‌توانیم این راه را طی کنیم.

جبلی از تهیه کنندگان خواست با کشف استعدادهای جوان، مومن و انقلابی، آنها را پای تجربیات پیشکسوتان بنشانند. وی ساخت کار پرهزینه را الزاماً دلیل موفقیت یک اثر ندانست و گفت: چه بسا کارهای ارزانی که به واسطه محتوا و قصه مناسب، تاثیر بیشتری می‌گذارند.

رئیس رسانه ملی با اشاره به ادبیات داستانی قوی کشور آن را پشتوانه‌ای قوی برای اقتباس دانست و گفت: با همین پشتوانه می‌توان استخوان بندی فیلمنامه‌ها را محکم کرد. وی خواهان شناسایی افتخارات و معرفی آنها به مخاطب در قالب‌های متنوع شد و گفت: در برهه‌ای که مردم ما با مشکلاتی معیشتی مواجه هستند، باید امید بدهیم.

ساخت شهرک سینمایی ویژه شهری، تجهیز و آماده سازی شهرک سینمایی غزالی

وی در پایان با ابراز امیدواری برای استمرار جلسات با هنرمندان، از ساخت شهرک سینمایی ویژه شهری، تجهیز و آماده سازی شهرک سینمایی غزالی و نظم و نسق نظام برآورد و پرداخت به برنامه سازان، خبر داد.

در ابتدای این نشست که وحید جلیلی قائم مقام رئیس سازمان در امور فرهنگی، شاه آبادی معاون سیما و رمضان نژاد رئیس مرکز سیما فیلم هم حضور داشتند، هنرمندان به بیان نکات خود پرداختند.

داوود میرباقری کارگردان، به اهمیت کار بر روی محتوا برای تولید جذاب اشاره کرد و گفت: اگر استانداردهای فنی و محتوایی مان را با همان دقت اولیه ادامه می‌دادیم، تولیداتمان درجه یک می‌شد.

محمدرضا شفیعی تهیه کننده، خواهان شفافیت در مدیریت و تصمیم گیری‌های سازمان برای رهایی برنامه سازان از سردرگمی‌شد.

مهدی فرجی تهیه‌کننده، از محاسن بومی‌کردن تلویزیون مانند ساخت «پایتخت»، «نون خ» و «نجلا» گفت و خواهان ساماندهی دستمزد بازیگران شد.

مسعود ده نمکی تهیه کننده و کارگردان، با اشاره به حجم بالای تولیدات سریالی که حدوداً برابر با ۱۰۸۰ فیلم سینمایی در سال است، خواهان ایجاد نظام جزا و پاداش و حقوق معنوی سازنده شد.

هادی مقدم دوست کارگردان، به اهمیت اقتباس اشاره کرد و محسن علی اکبری تهیه کننده، از محاسن همکاری‌های بین‌المللی گفت. همچنین مرجان اشرفی زاده کارگردان، خواهان خوانش درست متن‌ها در سازمان و دفاع از حقوق معنوی کارگردان شد و سیروس مقدم نیز از سازمان خواست حواسش به هنرمندان و ویژندهایی مانند «پایتخت» باشد.

هادی حجازی فر کارگردان، نیز با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری، برخی دلسوزی‌های بی مورد را باعث حذف جذابیت‌ها دانست. جواد شمقدری کارگردان، از اهمیت ساخت شهرک انقلاب و تولید و پژوهش در این زمینه گفت. احمد میرعلایی تهیه کننده به بازمهندسی آثار مناسبتی برای تاثیر بیشتر اشاره کرد.

محمدرضا شفاه تهیه کننده، گفت: امیدوارم فشارها، شما را از مسیر جذب منطقی استعدادهای جوانان خارج نکند.

ابوالفضل صفری تهیه‌کننده، خواهان ایجاد نظم نرخ برنامه سازی و سریال سازی با توجه به وجود اسپانسرها شد.