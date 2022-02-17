قول پیمان جبلی به عوامل «موقعیت مهدی»/ پخش در بهترین موقعیت جدول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، آئین قدردانی از عوامل فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» به کارگردانی هادی حجازی‌فر در حضور پیمان جبلی رئیس رسانه ملی و حمید شاه آبادی معاون سیما برگزار شد.

باید قهرمانان ملی را معرفی کنیم

پیمان جبلی پس از شنیدن سخنان و خاطرات عوامل این اثر گفت: فکر می‌کردم بیشتر از این‌ها باید از بازیگران درباره این سریال بشنوم اما احساس می‌کنم آن‌قدر این کار تأثیرگذار بوده که اغلب بازیگران سکوت کرده‌اند تا مخاطب خود به ارزش این کار برسد. من جدیدترین فرد در میان عوامل سریال هستم و در روزهای پایانی این اثر به آن پیوستم اما حسی که دارم مانند حس یک آشنای دیرین است که همه این لحظه‌ها را از نزدیک تجربه کرده‌است.

رئیس صداوسیما با اشاره به خاطراتش از روزهای دفاع مقدس گفت: تنها کسانی که خود در آن خاکریزها حضور داشتند می‌دانند که چقدر این لحظه‌ها واقعی بودند و باطن جنگ فراتر از آن چیزی است که به نمایش درآمده است.

جبلی با تحسین آمیز خواندن پلان‌های مربوط به عملیات بدر و خیبر در این اثر گفت: واقعیت جنگ یعنی صحنه‌های ترس و بهت و مردد شدن و اینکه در لحظه نتوانی تصمیم بگیری و بهت زده از انبوه انفجار و اینکه پیمان جبلی: ما صدها قهرمان ملی داریم که باید آنها را به مخاطب بشناسانیم و هر کدام از آنها داستان‌های زیبایی دارند که از آنها غفلت کرده‌ایم نفهمی که اطرافت چه می‌گذرد. من این‌ها را به عنوان رزمنده می‌فهمم و از اینکه جوانی مانند آقای حجازی فر که خودش جنگ را تجربه نکرده توانسته این لحظه‌ها را بدون اشکال ترسیم کند، ایشان را تحسین می‌کنم.

وی با اشاره به بازی روح‌الله زمانی در نقش خسرو ملازاده، بازیگر نوجوان این فیلم افزود: نمونه شخصیت‌هایی مانند خسرو در جنگ فراوان بود و من بارها با چنین نوجوانانی در جبهه روبه رو شدم و خوشحالم که این لحظات اینگونه زیبا برای مردم به تصویر کشیده شده‌است.

رئیس رسانه ملی تصریح کرد: شما کار بزرگی کردید چرا که نشان دادید جنگ فقط جلوه‌های ویژه، گریم، صحنه‌آرایی نیست بلکه انتقال حس و جوهره آن به مخاطب است که شما بعد از گذشت بیش از سی سال از آن رخداد، توانستید آن را نشان دهید و این دلیلی بر زنده بودن و ماندگاری آن مفاهیم است.

جبلی با اشاره به استقبال مخاطبان از این اثر گفت: از خودم پرسیدم چرا در عصر فناوری‌های نوین و ماهواره، نسل امروز از این فیلم خوشش آمده است. نسلی که دو دهه قبل را ندیده ولی این اثر را با اشتیاق دیده‌است. جوابش این است که مردم خودشان را در این اثر دیدند. رابطه عاشقانه و محبت عمیق و بی آلایش میان زن و شوهر، زندگی‌های ساده اما پر تعهد که امروز از آن دور شده‌ایم و حالا آنچه دلتنگش هستیم را در این اثر می‌بینیم. از این داستان‌ها زیاد است اما ما غفلت کردیم و صداوسیما در پرداختن به آن‌ها کوتاهی کرده‌است. ما صدها قهرمان ملی داریم که باید آنها را به مخاطب بشناسانیم و هر کدام از آنها داستان‌های زیبایی دارند که از آنها غفلت کرده‌ایم.

رئیس رسانه ملی خطاب به بازیگران این اثر گفت: این نقش امانت شماست مخاطب با شما به این نقش علاقه پیدا می‌کند و شما را با این نقش می‌شناسد. امیدوارم این امانت را به خوبی حفظ کنید و و آن را غنیمت بشمارید. بنده مطمئن هستم این کار برای شما برکت به همراه خواهد داشت و این را زمانی که به پشت صحنه فیلم آمدم درک کردم. همه شما با اشتیاق در این کار حضور داشتید. خوشحالم که نتیجه تلاشتان را دیدید.

وی در پایان با اشاره به سریال «عاشورا» گفت: فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» مقدمه‌ای برای دیدن این سریال بود و مخاطبان زیادی منتظر دیدن سریال هستند. ما نیز تلاش می‌کنیم این اثر را در جدول پخش مناسبی قرار دهیم تا به درستی دیده شود.

بچه حزب اللهی‌های قدیمی، بیت المال و چند داستان دیگر

هادی حجازی‌فر، کارگردان و بازیگر سریال «عاشورا» و فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» ضمن قدردانی از توجه مردم به این اثر گفت: خوشحالم روح کار با طیف گسترده‌ای از مردم ارتباط برقرار کرده است.

وی افزود: اگر به اینجا رسیده‌ایم فقط به دلیل این بود که من گروه درجه‌یکی داشتم که در اوج کرونا و با کمبودها، کنار کار ماندند؛ عوامل این اثر از بهترین‌های سینما هستند که علی رغم سختی‌ها و کمبودها با ایمان و توکل در کار حضور داشتند.

حجازی فر تصریح کرد: سختی بخش مهمی از لذت ساختن و خلق‌کردن است. از نظر من این کار عجیب بود و فقط به دلیل پشتکار گروه و همراهی جواد رمضان نژاد کار جلو رفت. ما تمام آبرو و تلاش داشته‌مان را آوردیم و با اتکا به شهدا جلو رفتیم. نتیجه‌اش را هم دیدیم و همین جا به همه دوستان خسته نباشید می‌گویم.

هادی حجازی فر: دو سال تمام جنگ واقعی برای دراختیارگرفتن امکانات بودجه و قانع‌کردن و قسم‌خوردن را تجربه کردم، اما چون خودم و گروه به آنچه می‌ساختیم باور داشتیم، ادامه دادیم کارگردان و بازیگر سریال «عاشورا» با قدردانی از پیمان جبلی تصریح کرد: دو سال تمام جنگ واقعی برای دراختیارگرفتن امکانات بودجه و قانع‌کردن و قسم‌خوردن را تجربه کردم، اما چون خودم و گروه به آنچه می‌ساختیم باور داشتیم، ادامه دادیم. مهم نیست دیگران چه می‌گویند اما باید از دکتر جبلی تشکر کنم که به محض ورودش به سازمان راه را برای ما هموار کرد. مانند بچه حزب‌اللهی‌های قدیمی انگار می‌دانست که ما چه می‌خواهیم و نیازمان چیست. همین که پول بیت‌المال را به ما سپرد و باور کرد که ما چه کاری را تولید می‌کنیم و به ما اعتماد کرد از ایشان تشکر می‌کنیم.

مادرم گفت بدون وضو در این کار بازی نکن

روح‌ا… زمانی بازیگر نقش جانباز خسرو ملازاده هم در این نشست گفت: از اعتماد آقای حجازی فر بسیار خوشحالم و اینکه در دومین کار سینمایی چنین نقش مهمی را برعهده گرفته‌ام مدیون همراهی همه عوامل صحنه هستم. مادرم وقتی شنید این کار را قبول کردم گفت بدون وضو در این کار بازی نکن و من نیز به احترام شهدا این کار را انجام دادم.

ایمان کرمیان، مسئول جلوه‌های ویژه نیز در این برنامه اظهار کرد: من چندین بار برنده و نامزد سیمرغ بلورین شده‌ام اما این اثر لذت دیگری برایم داشت. سریال عاشورا و فیلم سینمایی آن سخت و با پروداکشن بسیار عظیم بود و یک قصه جذاب داشت که خیلی دوستش داشتم. می‌دانم در زمان پخش با استقبال خوب مخاطبان روبه‌رو می‌شود. امیدوارم در سال‌های آتی فیلمسازان ما رغبت بیشتری به ساخت فیلم درباره دفاع‌مقدس نشان دهند تا نسل امروز با شهدایی چون مهدی و حمید باکری، شهیدهمت، شهیداحمد کاظمی و دیگر رزمندگان که به عشق مردم، از میهن خود دفاع می‌کردند، آشنا شوند و آنها را بشناسند.

علی نیک رفتار عکاس این اثر سینمایی هم توضیح داد: وقتی شنیدم سیما فیلم چنین سریالی را می‌خواهد بسازد به حجازی فر زنگ زدم و گفتم اگر برای این کار، عکاس انتخاب نکرده‌ای من هستم. خوشبختانه قبول کرد. واقعاً دوست داشتم در این کار باشم چرا که هم به این دو شهید علاقه داشتم و هم می‌دانستم که حجازی‌فر کار خوبی روی آنتن می‌فرستد. از اعتماد تهیه کننده و کارگردان به من ممنون هستم.

معصومه ربانی‌نیا بازیگر فاطمه همسر حمید باکری فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» هم در این نشست گفت: این دومین همکاری من با آقای حجازی فر بود و از این اعتماد سپاسگزارم. این فیلم می‌تواند برای نسل جوان یادآور ارزش‌هایی باشد که امروز در خانواده‌ها کمرنگ شده است. ازدواج ساده و خلوص و پاکی که در میان این دو شهید و همسرانشان بود برایم بسیار تأثیرگذار بود. مطمئن هستم مردم از دیدن این سریال لذت خواهند برد.

این اثر پاسخ بسیاری از پرسش‌های ما درباره جنگ است

حمید شاه آبادی معاون سیما با قدردانی از حضور عوامل فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» گفت: آنچه در این مدت از این گروه دریافت کردم حس قدرت و جسارت بود. در یک سال و نیم گذشته روند دشوار تولید این اثر را شاهد بودم و از اینکه گروه تولید از سختی‌ها نهراسید و کار را علاوه بر سریال در نسخه سینمایی نیز آماده کرد، خوشحالم.

وی افزود: این اثر پاسخ بسیاری از پرسش‌های ما درباره جنگ است و دو عملیات مهم را مدنظر دارد. همین موضوع، بر تاریخ نگاری اثر و سندیت آن صحه گذاشته است.

معاون سیما با اشاره به موفقیت این اثر در جشنواره فیلم فجر گفت: رسانه ملی بعد از چندین سال وقفه دوباره به جشنواره بازگشت و اثری شاخص و ماندگار درباره دفاع مقدس ارائه کرد که سبب افتخار مردم و شهدا شد.