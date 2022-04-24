آغاز ثبت نام قرعه کشی خرید بلیت مسابقات ایران در جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پیرو اطلاعیه‌های قبلی در خصوص قرعه کشی خرید بلیت مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، ثبت نام از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۴ اردیبهشت آغاز شده و طبق برنامه در سامانه ticket.ffiri.ir تا ساعت ٢٤ روز سه شنبه ٦ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

با توجه به تماس‌های مکرر و سوالات مطرح شده بدین وسیله لازم است مواردی به استحضار علاقمندان رسانده شود؛

۱- افرادی که به شکل گروهی یا انفرادی موفق به ثبت نام خواهند شد تنها یک بار این امکان را در اختیار خواهند داشت و امکان تکرار ثبت نام برای یک کاربر (سرگروه یا زیرمجموعه) به صورت گروهی یا انفرادی به هیچ وجه وجود ندارد.

۲- قیمت بلیت‌ها به ترتیب ۲۵۰ ، ۶۰۰ و ۸۰۰ ریال قطر به ترتیب در درجه‌های ۳، ۲ و ۱ بر اساس قیمت روز تبدیل ریال قطر به ریال ایران محاسبه و مبلغ نهایی به برندگان قرعه کشی جهت پرداخت در مهلت معین اعلام خواهد شد.

۳- با توجه به ثبت نام همزمان برخی از علاقمندان در سایت فیفا و سامانه فدراسیون فوتبال، اسامی برندگان قرعه کشی سامانه فدراسیون از سایت فیفا حذف خواهد شد و تنها می‌توانند بلیت خود را از همین طریق دریافت کنند.

۴- تقدم و تاخر در ثبت نام تاثیری در افزایش یا کاهش شانس علاقمندان در قرعه کشی نخواهد داشت و ثبت نام تا پایان مهلت مقرر طبق اعلام قبلی و بدون محدودیت ادامه خواهد داشت.

۵- با توجه به استقبال قابل توجه صورت گرفته همانطور که پیش از این اعلام شد اولویت قرعه کشی با داوطلبانی است که جهت خرید بلیت هر سه مسابقه تیم ملی ایران در این مرحله اقدام نموده‌اند.