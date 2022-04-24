۵۰ نفر از استفاده کنندگان سلاح غیرمجاز در خوزستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق جعفری چگنی در این باره اظهار کرد: این افراد در سطح استان دستگیر شده‌اند و ضمن ضبط سلاح آنان نیز به زندان معرفی شدند.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ امنیت شهروندان افزود: دادگستری خوزستان در راستای تأمین امنیت مردم با هرگونه اقدامی که موجب ناامنی در جامعه شود از جمله جرایم مرتبط با سلاح اعم از قدرنمایی، اخلال در نظم عمومی، ایراد ضرب و جرح در درگیری‌ها و یا نگهداری و استفاده از سلاح غیرمجاز، قاطعانه برخورد می‌کند و این افراد باید منتظر مجازات حبس بین دو تا ۱۰ سال باشند.

جعفری چگنی تاکید کرد: دارندگان سلاح مجاز در صورتی که از سلاح خود به صورت غیرمجاز استفاده کنند، علاوه بر مجازات حبس نیز مجوز سلاح آنان باطل و اسلحه‌شان به نفع دولت ضبط می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به نارضایتی‌های اجتماعی، بسیاری از مردم استان با هدایت بزرگان، معتمدان و متنفذان جامعه به پویش «نه- به- سلاح» پیوسته‌اند و امیدواریم با شکل گیری این پویش در میان مردم، شاهد کاهش چشمگیر جرایم مرتبط با سلاح در استان باشیم.