به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «آشنایی با علی پژوهان اهلسنت در جهان اسلام در دورهی معاصر» از سوی انجمن علمی تاریخ اسلام معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.
در این نشست مهدی مجتهدی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه از صدر اسلام تا کنون ۱۰۰۰ جلد کتاب از اهلسنت درباره امیرالمؤمنین (ع) نوشته شده است، تصریح کرد: علاوه بر این کتابها، مقالات و پایان نامههای فراوانی نیز نوشته شده که برخی هنوز هم به چاپ نرسیده است. از تولیدات رسانهای هم نباید غافل شویم. البته این تألیفات را میتوان به صورتهای مختلفی تقسیم بندی کرد. یک سری از کتابها اصلی و برخی خلاصه شده و یا ترجمه شده کتابهای اصلی هستند.
مجتهدی با بیان اینکه شخصیت امیرالمؤمنین (ع) میتواند محور تفاهم و همگرایی در جهان اسلام و حتی جهان بشریت باشد، خاطرنشان کرد: مهمترین حبل متینی که میتوان به آن چنگ زد و از این مشکلات بیرون آمد، شخصیت امام علی (ع) است.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه آثار علی پژوهان اهلسنت در دوره معاصر را میتوان در سه حوزه تألیف، تصحیح و ترجمه مشاهده کرد، گفت: بیشتر تصحیحات اهلسنت درباره نهجالبلاغه است که از مهمترین آنها تصحیح علامه محمد عبدوه است. دیوان منسوب به امیرالمؤمنین (ع) از دیگر تصحیحاتی است که علی پژوهان اهلسنت انجام دادهاند و تاکنون چاپهای متعددی را داشته است. البته اینها تنها درباره آثار معاصر است و ما متون کهن را در نظر نگرفتهایم.
مجتهدی با بیان اینکه در حوزه تألیف، آثار به مستقل و مشتمل تقسیم میشود، تصریح کرد: آثار مشتمل خود به دو دسته مشتمل اهلبیت (ع) و مشتمل اصحاب تقسیم میشود. در بحث مشتمل اهلبیت (ع) نیز برخی از کتابها درباره ۵ تن آل عبا و برخی درباره ۱۲ امام است. مناقب اهلبیت (ع) از دیدگاه اهلسنت نوشته سید محمد طاهرهاشمیشافعی یکی از آثار مشتمل درباره اهلبیت (ع) است و در تمام این آثار نیز شخصیت امیرالمؤمنین (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از کتابهای مشتمل اصحاب درباره خلفای راشدین و برخی عام بوده و درباره همه اصحاب است که در تمامیاین آثار نام امیرالمؤمنین (ع) نیز وجود دارد. همچنین بیش از دهها جلد کتاب کودک و نوجوان درباره شخصیت امام علی (ع) به زبانهای مختلف فارسی، انگلیسی، عربی و… توسط علی پژوهان اهلسنت نوشته شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه عباس محمد العفاد و عبد الفتاح عبدالمقصود از مهمترین نویسندگان عرب هستند که درباره امام علی (ع) کتاب نوشتهاند، یادآور شد: برخی از این کتابها بارها در ایران به چاپ هم رسیده است. شخصیت امیرالمؤمنین (ع) از جهت فرهنگی در جهان اسلام پتانسیل بزرگی به شمار میآید که میتوان از آن برای همگرایی مسلمانان استفاده کرد. حتی برخی از نویسندگان اهلسنت نیز تأکید میکنند نباید به خاطر مسائل مذهبی خود را از مناقب و مطالب غنی علی ابن ابی طالب محروم کنیم.
مجتهدی، با بیان اینکه پس از زبان عربی و فارسی، بیشترین کتابهای نوشته شده درباره امام علی (ع) توسط علی پژوهان اهلسنت به زبان اردو و ترکی استانبولی است، عنوان کرد: برخی از کتابها به زبان انگلیسی است. شخصیت امیرالمؤمنین (ع) به عنوان حبل متین میتواند سبب گردهم آمدن مسلمانان و حتی غیر مسلمانان شود، ولی تاکنون متأسفانه درباره شخصیت ایشان کار جئی نشده است.
گفتنی است؛ در پایان این نشست پرسش و پاسخ نیز برگزار شد.
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