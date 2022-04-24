استان زنجان ۴۰ روحانی شهید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن بیگدلی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برای برگزاری کنگره شهدای روحانیت گفت: برگزاری این کنگره برای سال گذشته برنامه‌ریزی شده بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشد.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه کشوری کنگره شهدای روحانیت در چهارم خرداد برگزار خواهد شد، اظهار کرد: نخستین کنگره شهدای روحانی در مصلای نماز جمعه قم برگزار خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی استان زنجان گفت: روحانیت شهید شاخص زیادی دارد بنابراین کنگره باید متناسب با شان و شخصیت این افراد برگزار شود.

بیگدلی تاکید کرد: شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید باهنر از جمله شهدای شاخص و روحانیت است و برگزاری کنگره شهدای روحانی در واقع مرور تاریخ انقلاب اسلامی است که قرار است در این کنگره انجام شود.

وی گفت: یادواره شهرستانی در خدابنده و ابهر و خرم‌دره و یک یادواره استانی در زنجان برای شهدای روحانی برگزار خواهد شد و برای برگزاری این کنگره‌ها جشنواره‌هایی از جمله جشنواره ورزشی طلاب در ۶ رشته برگزار شده است که تجلیل از برگزیدگان آن نیازمند حمایت مالی است.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی استان زنجان بیان داشت: در این راستا نمایشگاهی از آثار شهدا هم برگزار خواهد شد و غرفه‌ای در قم هم برای معرفی شهدای روحانی استان برپا خواهد بود.

بیگدلی افزود: تهیه آلبوم عکس از شهدای روحانی، انتشار چهار کتاب، نام‌گذاری اماکن به نام روحانی که اغلب در شهرستان‌ها اتفاق افتاده، تهیه و نصب بنر شهدای استان، معرفی شهدای شاخص استان، هماهنگی با ستاد ائمه جمعه و جماعات برای معرفی شهدا، انجام مصاحبه با خانواده شهدای روحانی، تهیه تابلو فرش و پیوست هدیه از طرف مقام معظم رهبری برای خانواده‌های شهدا از جمله اقدامات انجام شده است.

و بر لزوم توجه به دغدغه برای برگزاری کنگره شهدای روحانی به بهترین صورت تاکید کرد و افزود: این کنگره در واقع می‌تواند مرور تاریخ تشیع در تاریخ انقلاب باشد از این رو باید برای مخاطب عام و خاص طراحی و عملیاتی شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی استان زنجان، تعداد شهدای روحانی استان زنجان را ۴۰ نفر اعلام کرد و گفت: این کنگره به صورت شهرستانی و استانی هم برگزار خواهد شد.