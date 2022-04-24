۳۰ کالای غیراستاندارد بااجرای طرح رمضان در مازندران شناسایی شد

فرزانه طبری نیاز در گفتگو با خبرنگار مهر از ابتدای اجرای طرح رمضان در مازندران ۵۰۰ مرکز در سطح استان بازرسی و بیش از ۳۰ کالای غیر استاندارد و نا منطبق با استاندارد شناسایی شد، افزود: همه ساله و همزمان با ماه مبارک رمضان، طرح نظارتی رمضان از سوی اداره کل استاندارد استان اجرا می‌شود و اجرای این طرح نظارتی یک روز قبل از ماه رمضان آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد.

این مسئول ادامه داد: با تشکیل اکیپ‌هایی، کارشناسان و بازرسان این اداره‌کل از کالاهای پرمصرف خانوارها نظیر گوشت چرخ کرده، خرما مضافتی، زولبیا و بامیه، انواع شیرینی آردی پر مصرف، شیر پاستوریزه، سوسیس کالباس، روغن آفتابگردان، پنیر تازه و روغن سرخ کردنی را در سطح بازار مورد بازرسی ویژه قرار خواهند داد که در این ارتباط طی بازرسی از ۵۰۰ مرکز عرضه استان بیش از ۳۰ محصول مشمول استاندارد اجباری شامل انواع گلاب، خرما، آب لیمو، شکر و… کشف و جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه در طی اجرای این طرح تاکنون ،۵۲ قلم از کالاهای مورد هدف طرح همچون گوشت چرخ کرده، زولبیا و بامیه، شیر پاستوریزه، سوسیس کالباس، روغن آفتابگردان، پنیر تازه از سطح بازار استان خریداری و برای بررسی انطباق ترکیبات آن بر اساس الزامات استاندارد ملی ایران در آزمایشگاه‌های مرجع استاندارد آزمون می‌شود که اگر مشخص شود کالاهای بررسی شده از نظر کیفی کمتر از حد استاندارد می‌باشد، ضمن معرفی محصولات به مردم، برخوردهای قانونی لازم با واحدهای تولیدی آن محصولات صورت می‌گیرد.

دبیر اجرای طرح رمضان استاندارد مازندران با اشاره به افزایش میزان مصرف زولبیا و بامیه در این ماه ضمن هشدار نسبت به تولید غیراستاندارد این محصول، گفت: تولیدکنندگان موظف هستند برای تولید این محصول از روغن‌های خوراکی دارای نشان استاندارد و مخصوص سرخ کردن که در مقابل حرارت دارای مقاومت بالایی است، استفاده کنند که در این ارتباط نیز کارشناسان و بازرسان استاندارد تاکنون ضمن حضور در ۳۱ مراکز تولید و عرضه زولبیا و بامیه سطح شهرهای استان، اوزان و استاندارد بودن جعبه‌های شیرینی را نظارت و نسبت به نمونه برداری این شیرینی پر تقاضای ماه مبارک رمضان و روغن‌های مورد مصرف و ارسال آن به آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت اقدام کردند.

طبری نیا از مردم خواست هنگام خرید کالاهای مورد نیاز خود به علامت استاندارد کالاها توجه کنند و ضمن ارسال کد ده رقمی درج شده زیر علامت استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ برای اطمینان از اصالت استاندارد محصول در صورت مشاهده کالاهای بی‌کیفیت و فاقد این علامت مراتب را به سامانه تلفنی ۱۵۱۷ اداره کل استاندارد جهت بررسی و پیگیری اعلام کنند.

دبیر اجرای طرح رمضان استاندارد استان با اشاره به اهمیت نقش استفاده از کالاهای استاندارد در سلامت مردم، یادآور شد: هدف از اجرای این طرح سالم‌سازی بازار مصرف و جلوگیری از توزیع کالاهای بدون کیفیت و فاقد نشان استاندارد است که ضمن جمع‌آوری کالاهای غیر استاندارد، با عرضه کنندگان متخلف برخورد قانونی می‌شود.