پیام تبریک وزیر ورزش برای قهرمانی کشتی آزاد در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، حمید سجادی با انتشار پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا را تبریک گفت.

متن پیام سجادی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

درخشش کشتی‌گیران آزادکار ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی کشور مغولستان برگزار شد یک‌بار دیگر ارزش‌های جوانان مستعد ایرانی را در قاره کهن به اثبات رساند.

این قهرمانی غرورآفرین که باعث خوشحالی ملت بزرگ ایران شده را به کادر مدیریتی، کادر فنی و آزاد کاران غیور کشورمان و به خانواده‌های آنها و همچنین به مردم پرافتخار کشورمان تبریک می‌گویم