سفر شاه اردن به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی البلد، منابع اردنی اعلام کردند که شاه این کشور برای شرکت در نشستی سه جانبه به مصر رفته است.
بر اساس این گزارش، پادشاه اردن برای شرکت در نشست سه جانبه سران مصر، امارات و اردن وارد قاهره شد.
عبدالله دوم، پادشاه اردن به همراه حسین بن عبدالله، ولیعهد این کشور امروز یکشنبه برای شرکت در نشست سه جانبه سران مصر، امارات و اردن وارد قاهره شد.
قرار است این نشست سهجانبه با حضور عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهوری مصر، محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی و عبدالله دوم، پادشاه اردن برگزار شود.
هنوز اخباری از جزئیات و محورهای این نشست رسانهای نشده است.
اواخر ماه مارس نیز پادشاه اردن، رئیسجمهوری مصر، ولیعهد ابوظبی به همراه نخستوزیر عراق در شهر عقبه اردن نشستی چهارجانبه برگزار کرده بودند.
هدف از آن نشست بررسی راههای همکاری در زمینههای انرژی، امنیت غذایی، افزایش مبادلات تجاری و بررسی بحرانهای منطقهای و جهانی بود.
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