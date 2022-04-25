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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۱۷

سرهنگ رنجبر اعلام کرد؛

ترافیک سنگین در معابر پایتخت/ حجم ترددها رو به افزایش است

ترافیک سنگین در معابر پایتخت/ حجم ترددها رو به افزایش است

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با نزدیک شدن به ساعت ۱۰ صبح و حضور کارکنان در محل کار خود، شاهد افزایش بار ترافیک در معابر شهر تهران هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر ضمن بیان وضعیت ترافیکی معابر شهر تهران در روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ اظهار داشت: با رصدی که همکاران بنده در مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت ترافیکی معابر پایتخت انجام دادند، ترددها در سطح معابر در حال شکل‌گیری و افزایش است و خوشبختانه مشکل و مورد خاصی وجود ندارد و بار ترافیکی روان و آرامی در اکثر محورها را از صبح امروز شاهد بودیم.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: بار ترافیکی در مسیر غرب به شرق بزرگراه همت از باکری، غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، است.

سرهنگ شریفی گفت: ترافیک در بزرگراه شیخ فضل الله از جناح، جناح در مسیر غرب به شرق از شیخ تا گمنام و غرب به شرق نیایش از ستاری، یادگار جنوب به شمال از گلاب، آزاد راه به شرق از آزادگان است.

وی اضافه کرد: بار ترافیکی زین‌الدین از هنگام تا پاسداران، جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن دوست، بزرگراه چمران از همت، بزرگراه صدر به غرب از قیطریه، جنوب به شمال نواب تا نهم دی، بزرگراه بابایی از هنگام تا صیاد و خیابان آزادی از بعد از استاد معین شاهد بار ترافیکی است.

کد مطلب 5474549

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