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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۱۹

با صدور پیامی صورت گرفت؛

تسلیت قالیباف درپی درگذشت همسر آیت‌الله جوادی آملی

تسلیت قالیباف درپی درگذشت همسر آیت‌الله جوادی آملی

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت همسر آیت الله جوادی آملی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در پیامی درگذشت همسر آیت الله جوادی آملی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

محضر گرامی حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالله جوادی‌آملی (ادام الله ظله الشریف)

درگذشت همسر مکرمه و مؤمنه حضرتعالی حاجیه خانم بانو سکینه روحی موجب تاسف و تاثر گردید.

ضمن عرض تسلیت و تعزیت به جناب مستطابتان، فرزندان ارجمند و بستگان محترم، برای آن بانوی پرهیزگار در جوار الطاف کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س) غفران و رحمت‌الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 5474556
زهرا علیدادی

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