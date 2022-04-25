به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در پیامی درگذشت همسر آیت الله جوادی آملی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و اناالیه راجعون
محضر گرامی حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالله جوادیآملی (ادام الله ظله الشریف)
درگذشت همسر مکرمه و مؤمنه حضرتعالی حاجیه خانم بانو سکینه روحی موجب تاسف و تاثر گردید.
ضمن عرض تسلیت و تعزیت به جناب مستطابتان، فرزندان ارجمند و بستگان محترم، برای آن بانوی پرهیزگار در جوار الطاف کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س) غفران و رحمتالهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
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