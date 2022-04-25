تُن ماهی فروشان سیار؛ کلاهبرداران دوره گرد

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده است.

وی افزود: پس از اخذ اظهارات مالباختگان این پرونده موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

معظمی بیان کرد: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد همه قربانیان این پرونده بعد از خرید از یک تن ماهی فروش سیار در تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

گودرزی بیان داشت: افسران پلیس فتا تهران بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده متوجه شدند مجرمین تحت پوشش فروش تن ماهی ارزان قیمت با یک خودروی وانت بار در تهران مشغول کار شده و پس از کپی برداری کارت‌های بانکی مالباختگان به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان کرده اند که با بررسی‌های تکمیلی و همه جانبه و بهره گیری از روش‌های فنی و علمی موفق شدند این افراد را شناسایی و پس از تشریفات قضائی، هر ۲ مجرم را در محل اختفای خود در یکی از مناطق شرقی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل کنند.

رئیس پلیس فتای پایتخت خاطرنشان کرد: متهمین پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شکات پرونده و مستندات جمع آوری شده توسط پلیس به کلاهبرداری از بیش از ۲۹ نفر با این روش به ارزش ریالی حدود هفت میلیارد ریال اعتراف کردند و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشتند.

وی ادامه داد: شهروندان جهت پیشگیری از سرقت به صورت اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت حساب بانکی را شخصاً انجام دهند چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه تغییر رمز دوره‌ای یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از عملی شدن اهداف مجرمانه کلاهبرداران است توصیه کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.